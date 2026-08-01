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Затвориха жълтите павета за разходки, но е прекалено топло (Галерия)

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По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

От Столичната община затвориха за пешеходни разходки жълтите павета, но заради високите температури хора почти няма.

От днес до края на август всеки уикенд булевард „Цар Освободител" в София става изцяло пешеходна зона. Участъкът между площад „Княз Александър I" и бул. „Васил Левски" ще е затворен за коли от 6 ч. в събота до 22 ч. в неделя заради инициативата на Столична община "Лято на паветата". 

По жълтите павета няма хора заради горещините ВИДЕО: Георги Кюрпанов - Генк

С нея се цели да се даде повече място за разходки и градски живот. Август е избран заради най-слабия автомобилен трафик. Запазва се преминаването по ул. „Раковски" и при пл. „Народно събрание". Нощният градски транспорт ще минава по бул. „Княз Александър Дондуков". Националният етнографски музей ще работи със свободен вход от 10 до 12 ч.

Според прогнозата за времето е слънчево, духа слаб вятър. Температурите са между 31° и 36°. Очаква се утре да е и по-топло: с максимални температури, които вероятно ще достигнат до 37°, съобщава НИМХ. А през предстоящата седмица термометрите може и да ударят 40°.

По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
По жълтите павета няма хора заради горещините СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

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