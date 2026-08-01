Два пожара горят в област Стара Загора

Два пожара горят на територията на област Стара Загора. Това съобщи в профила си във Фейсбук областният управител Калоян Дамянов. Той посочи, че все още гори пожарът зад магазин в града.

Продължава и работата в района на бившия затвор в село Черна гора, община Братя Даскалови, където горят сухи треви и храсти.

„Благодаря на служителите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, доброволците и всички институции, които работят на терен за овладяване на пожарите“, каза областният управител. И допълни, че Областна администрация – Стара Загора следи развитието на обстановката, пише БТА.

Дамянов призова всички граждани да не палят огън на открито, да не изхвърлят незагасени фасове и при забелязан дим или пожар незабавно да подават сигнал на спешния телефон 112 и да не възпрепятстват работата на екипите и да спазват указанията на компетентните органи.

Пожарът до магазина в града е обхванал 100 декара сухи треви, храсти и стърнища. Той вече е локализиран, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР. Спасени са къща, спомагателна постройка към къщата, автосервиз и 10 автомобила. Няма пострадали, няма засегнати постройки. На място остават три екипа на пожарната на дежурство и за наблюдение.

Локализиран е и пожарът в братядаскаловското село Черна гора. На място пламъците са гасили три екипа пожарникари от Чирпан. Огънят е възникнал малко след 13:00 часа. Горели са сухи треви и храсти на площ около 100 декара в землището на селото, като огънят е навлязъл в района на бившия затвор като е засегнат част от покрива на сградата и са изгорели около четири квадрата от покривната конструкция, а 3-етажната сграда е спасена, няма пострадали хора. На този инцидент два екипа на пожарната остават на място за дежурство и за наблюдение. Причините за възникването на двата пожара са в процес на установяване, пише БТА.

На територията на област Стара Загора днес има общо 13 пожара, до момента девет са приключени и четири се обработват с общо 11 екипа по овладяване и приключване.