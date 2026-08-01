Кметът на Безмер иска КПП-та около селото

Опасенията са да не се стигне до терористичен акт, коментира той

Кметът на ямболското село Безмер Росен Русев иска около населеното място да бъдат разположени контролно-пропускателни пунктове, на които да бъдат проверявани пристигащите хора.

"Няма да е лошо във времето, в което са чуждите самолети тук, да бъдат засилени мерките за сигурност малко повече, като на входовете на селото да се проверяват какви хора преминават", категоричен е Русев.

По-рано днес стана ясно, че службите за сигурност са предупредили жителите на Безмер да бъдат бдителни към непознати и чуждо присъствие в района. Предупредени са и собствениците на заведения и магазини. Това става само часове, след като на военната авиобаза до селото кацнаха 2 от американските самолети цистерни.

Кметът Русев обясни, че от ДАНС и служба "Военна полиция" искат най-вече информация за чужди граждани или изоставен багаж.

"Опасенията са евентуално да не се стигне до терористичен акт, който да събуди населението и да предизвика смут в цялата държава", заяви той пред bTV.

Правителството разреши на САЩ да разположи самолетите си, след като те изпратиха спешна нота на 17 юли. Решението беше гласувано в парламента на 22 юли и мина със 136 гласа "за".

Вечерта преди гласуването в парламента официално пристигна и нота от Иран по повод разполагането на самолетите, а от външното ни министерство увериха, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ.

На 31 юли пък се разрази нов дебат, след като от външното ни министерство съобщиха, че министърката Велислава Петрова е провела телефонен разговор с иранския си колега Сейед Абас Арагчи.

"Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност срещу всякакви актове на агресия или враждебни действия", заявил външният министър и обявил, че "всяка страна, участваща във военна атака срещу Иран, неизбежно ще трябва да понесе отговорност за последствията". Това стана ясно от информация, разпространена от държавната агенция на ислямската република ИРНА и посолството й у нас.

Освен това външният министър настоял кабинета "Радев" да преосмисли решението си. В същото време в съобщението на родното Външно министерство е акцентирано върху добрите отношения между София и Техеран.

"Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна", съобщават от Външно.

Миналата седмица жители на Безмер, Ямбол и близки населени места излязоха на протест срещу разполагането на американски самолети. За да говори с градоначалниците от областта, отиде и военният министър Димитър Стоянов. От самото начало той е категоричен, че докладите на службите не показват да има пряка опасност за България от базирането на самолетите на американските ВВС на "Безмер".

По-рано тази седмица премиерът Румен Радев заяви, че Иран разбира много добре, че американските самолети на авиобаза „Безмер" не са в никакъв случай за бойни мисии. С Иран имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, на взаимно доверие и приятелство, каза още премиерът.