Варненски капитан създаде система за търсене и спасяване на хора в морето

Варненски капитан създаде система, с която могат да бъдат открити и спасени хора в морето. С нея може да бъде подаден сигнал с точни координати при природно бедствие или авария. Иновацията ще бъде безплатна, а в момента все още е в тестов период.

Капитан Дико Соколов работи от дълги години в координационния център на Българското морско търсене и спасяване. Помогнал е на стотици, изпаднали в беда.

Според експерти Черно море не е толкова безопасно. Причините са рязко променящите се метеорологични условия и внезапните силни ветрове. Всичко това може да доведе до редица кризисни ситуации във водата, категорични са те.

"Ако видиш, че времето се разваля, трябва да си на такова разстояние от брега, че да можеш до третия час вече да си излязъл. На третия час настъпва тотална промяна. Затова Черно море е уникално – ако до три дни е духал дори със средна сила вятър, той прави вълна в една посока. След това за 2-3 часа, когато се промени посоката на вятъра, тръгва друга вълна от другата посока и става бъркотия", обяснява капитан Соколов.

Именно за такива ситуации той разработва система DSAR, която позволява с натискане само на едно копче да бъде изпратен алармиращ сигнал на всички, намиращи се в определен радиус. Приложението дава възможност и за гласова връзка между участниците, планиране на търсене по утвърдените схеми и подаване на маршрутите директно към навигацията на съдовете.

"Тази система не разчита само на някой оператор, който ще ръководи от офис, а дава възможност на хората, които са в определен район, да си помагат. Малките съдове не са задължени да имат така наречените "аизи". Системите, които ги следят, не ги виждат на картите и това до голяма степен затруднява организираното търсене и спасяване", казва капитанът пред NOVA.

Системата събира на едно място метеорологични и океанографски данни за Черно море в реално време и на тяхна основа изчислява районите за търсене.

"В такива моменти ще е много полезно, когато някой има проблем, за да може да ангажира всички хора, които са на 50-100 метра. Понякога човек изпитва някакви проблеми, а на съвсем близко разстояние има много хора, които дори не подозират за това", категоричен е създателят на DSAR.

Системата не замества официалните спасителни служби, напомня обаче капитан Соколов.