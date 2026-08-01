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Глобиха водачка за шофиране без Гражданска в Пловдив, полицата й - издадена преди 50 дни

Ваня Драганова

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"Гражданска отговорност" СНИМКА: “24 ЧАСА”

Санкцията вече е отменена, МВР ще плати  разноските по делото

Шофьорка беше глобена със 153 евро за шофиране без "Гражданска отговорност", въпреки че е сключила задължителната застраховка 50 дни, преди да бъде спряна в Пловдив. На 3 ноември м. г. тя била засечена да шофира без необходимата полица  от полицаи от Районното в Септември и колата й била спряна от движение до сключване на договор за застраховката.

Жената го направила още в същия ден. Отново била проверена от полицаи, но в Пловдив - на 23 декември 2025 г., и била глобена, защото след справка в системата било установено, че автомобилът е спрян от движение. Обжалвала и санкцията е отменена от Районния съд, защото единствената причина за спирането на колата е неплатената застраховка и тя е отпаднала още в деня на първата проверка. 

МВР ще й плати разноските по делото от 204 евро. 

"Гражданска отговорност" СНИМКА: “24 ЧАСА”

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