Глобиха водачка за шофиране без Гражданска в Пловдив, полицата й - издадена преди 50 дни

Санкцията вече е отменена, МВР ще плати разноските по делото

Шофьорка беше глобена със 153 евро за шофиране без "Гражданска отговорност", въпреки че е сключила задължителната застраховка 50 дни, преди да бъде спряна в Пловдив. На 3 ноември м. г. тя била засечена да шофира без необходимата полица от полицаи от Районното в Септември и колата й била спряна от движение до сключване на договор за застраховката.

Жената го направила още в същия ден. Отново била проверена от полицаи, но в Пловдив - на 23 декември 2025 г., и била глобена, защото след справка в системата било установено, че автомобилът е спрян от движение. Обжалвала и санкцията е отменена от Районния съд, защото единствената причина за спирането на колата е неплатената застраховка и тя е отпаднала още в деня на първата проверка.

МВР ще й плати разноските по делото от 204 евро.