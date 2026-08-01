Пожарът в землището на село Шума е изгасен. Това съобщи пред БТА кметът на Община Годеч Радослав Асенов.

Огънят засегна около 150 декара гори, сухи треви и храсти, както и две постройки. Няма пострадали, каза още той.

Причината за пожара към този момент не е изяснена, посочи Асенов. В гасенето на пожара участваха два екипа от „Пожарна безопасност“ от Годеч, един от София и един от Своге, допълни кметът. Освен екипите на пожарната, към гасенето се включиха и общинската администрация с водоноски и багер, няколко частни водоноски, камиони и трактори и много доброволци от Годеч и София, посочи той.

В гасенето на пожара с цел определяне на траекторията бяха включени и дронове, обясни кметът.

Кметът на Община Годеч изрази благодарност към директора на Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар Георги Иванов за своевременните бързи действия и командването на силите от негова страна на мястото на пожара. Той благодари и на екипите на полицията, защото са контролирали движението към всички подходи към пожара. Благодарност към многото доброволци, които се отзоваха с техника и такива, които са без техника и се включиха в гасенето на пожара, каза още кметът Радослав Асенов.

Сигналът за пожара е получен 14,32 ч.