ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Сотир Марчев, дмн: Спортувайте с хора, “коле...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23322023 www.24chasa.bg

Пожарът в землището на село Шума е изгасен

1040
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
РАДОСЛАВ АСЕНОВ

Пожарът в землището на село Шума е изгасен. Това съобщи пред БТА кметът на Община Годеч Радослав Асенов.

Огънят засегна около 150 декара гори, сухи треви и храсти, както и две постройки. Няма пострадали, каза още той. 

Причината за пожара към този момент не е изяснена, посочи Асенов. В гасенето на пожара участваха два екипа от „Пожарна безопасност“ от Годеч, един от София и един от Своге, допълни кметът. Освен екипите на пожарната, към гасенето се включиха и общинската администрация с водоноски и багер, няколко частни водоноски, камиони и трактори и много доброволци от Годеч и София, посочи той. 

В гасенето на пожара с цел определяне на траекторията бяха включени и дронове, обясни кметът. 

Кметът на Община Годеч  изрази благодарност към директора на Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“  старши комисар Георги Иванов за своевременните бързи действия и командването на силите от негова страна на мястото на пожара. Той благодари и на екипите на полицията, защото са контролирали движението към всички подходи към пожара. Благодарност към многото доброволци, които се отзоваха с техника и такива, които са без техника и се включиха в гасенето на пожара, каза още кметът Радослав Асенов. 

Сигналът за пожара е получен 14,32 ч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Армията тираджии (Видео, Графика)