Атанас Русев: Почти всеки месец се появяват нови доказателства по случая "Петрохан"

Разпитван съм четири или пет пъти. Почти всеки месец се появяват нови доказателства. Това заяви екологът и спелеолог Атанас Русев относно случая "Петрохан".

„Когато съдействаш на разследването, както правят десетки хора в момента, по-добре е да запазиш мълчание, докато разследването завърши. Отказвал съм интервюта, отказвал съм да отговарям на всякакви лични нападки. По мен се изля каква ли не помия от всякакви хора, които нямат представа за какво става въпрос", каза той.

Пет месеца по-късно случаят "Петрохан" продължава да повдига много въпроси. Преди седмица близките на загиналите успяха да влязат в хижата за пръв път.

„Ходил съм четири години подред в рамките на един месец до Мексико, за да се обучавам в това да стана пещерен водолаз. Инструктори ми бяха Деян Илиев и Валери Андреев. На тези мои посещения съм бил със съпругата си. Появиха се спекулации как съм крал някакви карти на някакви пещери", обясни Атанас Русев.

„Идеята беше, тъй като се занимаваме с изследване на пещери, в Мексико да се организират групи от 15-20 души, които да се обучават за пещерни водолази и там да изследваме едни огромни места в джунглата, които са все още неизследвани с идеята да съединим две от най-големите пещерни подводни системи в света", каза още Русев.

„Малко или много тази идея се опорочи с течение на времето. Аз не съм бил единственият, който се е обучавал там. Много спелеолози са ходили и са посещавали тези курсова", уточни той.

Атанас Русев каза, че не е забелязвал нищо нередно в групата.

„Това са интензивни курсове. Няма време за абсолютно нищо", допълни Русев пред bTV.

Той уточни, че с Ивайло Калушев е бил в съвсем нормални отношения.

„Отношенията ни не са били близки и супер приятелски. Виждали сме се през три-четири години", каза Русев.

Той се надява съвсем скоро истината по случая да излезе наяве.

На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени телата на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов. 6 дни по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени и телата на 15-годишния Александър Макулев, 22-годишния Николай Златков и Ивайло Калушев.

Разследващите към момента са категорични, че в Петрохан става дума за самоубийства, а в кемпера Калушев е застрелял двамата си последователи и после се е самоубил.

Както "24 часа" писа, майката на Ивайло Калушев ще наследи хижа "Петрохан", където синът ѝ е живял с петимата си последователи.

Въпреки появилите се твърдения, че Иво Калушев в завещание оставя всичко свое на 22-годишния Николай и 15-годишния Александър, такова не е намерено.

Единствената, която заговори за завещание, беше майката на Николай - Ралица Асенова. В свои медийни участия тя обяви, че няма как той да убие младежите, защото били най-близките му хора. И задаваше въпроса възможно ли е, ако е възнамерявял да ги убива, да им завещава имуществото си. Такъв документ обаче не е намерен при нито един нотариус след мащабна проверка - нито нотариално, което се заверява пред свидетели, нито собственоръчно в плик, което също се оставя в кантора и се вписва в регистър.

Тъй като Калушев няма деца, братя или сестри, а баща му е починал през 2024 г., единствен негов наследник се явява майка му Стела Майсторова.

Освен "Петрохан" Стела Майсторова ще наследи и 5-те дка земя около хижата, купени от сина ѝ в края на 2021 г., къщата в странджанското с. Българи, от която той и двамата младежи се връщат дни преди смъртта си, къща с двор в Дряново, която тя и вторият ѝ съпруг Николай Майсторов даряват на Иво, както и превозни средства, сред които и иззетият като веществено доказателство кемпер.

Случаят "Петрохан" за мен е приключил - Калушев ги е вкарвал в транс с билка от Мексико. Това пък заяви наскоро в интервю за "24 часа" криминалният психофизиолог Тодор Тодоров.