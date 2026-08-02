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Дилър, хванат с марихуана за близо 18 хил. евро в Карловско, договори присъда

Никола Михайлов

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Марихуана

След 8 месеца зад решетките излиза на свобода

Дилър, заловен по време на полицейска операция в карловското село Кърнаре със сериозно количество марихуана, договори присъдата си. След прекарани 8 месеца в ареста, мъжът е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Окръжния съд в Пловдив, и излиза на свобода. 

Акцията се провела на 25 ноември м.г. Полицаите установили, че в селата Столетово и Кърнаре и във вилна зона край второто мъжът държи 1739,205 грама марихуана. Наркотикът се оценява на 17 784,83 евро. Голямото количество било с цел разпространение. 

За договарянето на наказанието спомогнало чистото съдебно минало на дилъра, който няма предишни присъди. Той се е споразумял за максималната по закон условна присъда от 3 г. с 5-годишен изпитателен срок. Към нея се присъединява и глоба от 3000 евро. Трябва да заплати и 433,26 евро разноски по делото. 

Марихуана

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