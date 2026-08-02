Ивайло Мирчев: Общ десен кандидат за президент между ДБ и ГЕРБ няма как да има

През есента може да има нови протести, посочи той

Съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев бе категоричен, че общ десен кандидат за президент между „Демократична България" и ГЕРБ няма как да има.

„Вярвам, че трябва да има кандидат за президент, който да застане срещу българските граждани, да е спокоен – най-вероятно излъчен от инициативен комитет. В този човек българите да видят обратното на това, което днес е президентът Йотова", смята той.

„В момента, когато Румен Радев спечели изборите, Илияна Йотова се превърна в човека, на когото се дават документите и тя просто бие печата. Българските граждани трябва да си отговорят на въпроса какъв президент искат. Продължаване на мандата на Румен Радев и трети негов мандат или президент, който може да бъде фигура, която да се противопостави на едноличната власт у нас", посочи Мирчев.

„Бюджетът е престъпно слаб, но стъпката не е сезиране на Конституционния съд. Ако продължават в този дух, единственото, което може да се очаква през есента, са нови протести. Работим по този въпрос", каза съпредседателят на „Да, България".

„Близо 100 дни управление се оказа, че „Прогресивна България" не са готови, не знаят как и че не могат", каза той.

„Пряка военна опасност за населението на Безмер няма, но винаги са възможни различни хибридни атаки. Не мисля, че опасенията на хората там са правилни в случая", смята Мирчев.

„Въпросът е как българското правителство взе това решение и как то се грижи за сигурността на българските граждани", допълни той.

Според него службите могат много повече от това, което ни е било показано.

Мирчев заяви, че има обосновани съмнения за това, че в „Лукойл" се преработва руски петрол.

„Има съмнения за това, че в открито море се претоварва петрол, който е руски с казахстански сертификати. Има съмнение за контрабанден петрол. И всичко това отива в рафинерията „Лукойл", каза Ивайло Мирчев пред bTV.

„На тези въпроси министърът трябва да отговори. Ще бъде интересно какво знаят САЩ и Великобритания. Ако разрешението за тези цистерни в Безмер е функция по една или друга причина на това, че са ни хванали като малките деца да преработваме руски петрол, това няма да е добре", обясни съпредседателят на „Да, България".

„Това, че националистически партии плашат как ще бъде изстреляна ракета от Иран, която ще падне в България, е абсолютно несериозно. Пряка военна заплаха няма. Голямото предизвикателство са хибридните атаки и българските служби трябва да се задействат", заяви Ивайло Мирчев.