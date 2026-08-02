Котел провежда своя Фестивал на етносите, багрите и котленския килим за десети път

Подариха на музея килим, принадлежал на първия кмет на Котел след Освобождението

Десетото, юбилейно издание на Фестивала на етносите, багрите и котленския килим започна в парк "Изворите" на Котел с официална церемония, съобщават от общинския пресцентър. Вече десет години фестиналът превръща Котел в място, където традициите, културното многообразие и живото наследство се срещат.

Под мотото „Десет нишки – една памет" фестивалът събра жители и гости от страната и чужбина, за да покаже, че различните култури могат да съжителстват в дух на уважение, приятелство и взаимно опознаване.

Кметът на община Котел Коста Каранашев припомни, че преди десет години фестивалът е започнал с идеята да представи богатството на котленския килим и етническото разнообразие в общината. По думите му, днес тази идея вече се е превърнала в утвърдена традиция.

Той изрази благодарност към основателя на ансамбъл „Българе" Христо Димитров за подкрепата и вдъхновението при създаването на фестивала.

Сред официалните гости на юбилейното издание бса и делегации от Хърватия и Словения.

В своето приветствие Христо Димитров определи концепцията на фестивала като пример за това как различните етноси могат да съхраняват своите традиции и едновременно с това да живеят в разбирателство и уважение.

Емоционален момент от откриването беше представянето на дарението за Историческия музей в Котел – котленския килим "Къдряви звезди", принадлежал на семейството на първия кмет на Котел след Освобождението Кръстьо Байчев. Безценната реликва, съхранявана повече от век, бе дарена от Здравчо Здравчев и ще стане част от музейния фонд.

През целия ден парк „Изворите" посрещаше посетители в българското, турското, каракачанското, Ромското, хърватско-словенското и новото рибарско село, където бяха представени традиционни занаяти, автентична кухня, музика и обичаи. Голям интерес предизвикаха демонстрациите на котленското килимарство, занаятчийската алея, изложбите и детските ателиета. На сцената „Естрада" се изявиха над 40 самодейни състави от цялата страна, а едновременно се проведе и XI национална среща на лютиерите в България "Родолюбие". Снимки: Община Котел

Още с първия си ден десетото юбилейно издание показа, че Фестивалът на етносите, багрите и котленския килим е много повече от празник – той е символ на приемствеността, уважението към различните култури и стремежа да се съхрани богатото наследство на Котел за бъдещите поколения, коментиат от общинския пресцентър.