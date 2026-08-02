Бойко Борисов за управляващите: Кризата им е тотална, във всичко (Видео)

Кризата им е тотална, във всичко. Така коментира управлението на "Прогресивна България" лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Защо не върнаха еврото, а се борят по Плана за възстановяване и устойчивост да го получат? Цяла предизборна кампания лъгаха хората, че ще го направят. По този начин абсолютно погрешно обвързваха повишението на цените с еврото. Но си играха със страховете на хората и за самолетите, и за еврото, и за войната в Украйна", каза той.

По думите му причината за поскъпването не е единната европейска валута.

„Цяла Европа, Гърция и всички са в евро. Не е това причината. Причината е, че бяха изпуснати цените и няма контрол", каза лидерът на ГЕРБ.

"Николай Младенов е водеща фигура в Борда за мир. Водещият преговарящ е той. Хайде да се обърнем към тези които се наричат десни - кой е тяхната водеща фигура. Ние имаме еврокомисар, шеф на Сметна палата, шеф на Борда за мир, признати. Няма ли известна благодарност, че само ГЕРБ имаше куража да внесе конвергентния доклад и България да стане член на еврозоната. Българите, които сме излъчили от ГЕРБ са направили много за света", посочи Борисов.

"Нито сме се прегърнали, нито сме се ръкостискали. Но в момента народът така ни е подредил - нито една партия сама не може да подаде жалба в КС. Аз съм се подписал под искането на ПП заедно с половината колеги. А под нашата са се подписали Асен Василев, Денков, Бойко Рашков. Само че и двете жалби тръгнаха. Така я разбирам съвместната дейност - когато има теми, по които всички сме на едно мнение", каза Борисов относно жалбите пред КС на „Продължаваме промяната" и ГЕРБ-СДС за "Бюджет 2026".

"Цял свят се бори за вниманието на "Райнметал". И те ти предлагат да ти дадат технологията, заводите, машините и пазара си, като трябва да внесеш половината от парите, за да се построи. И плюса е, че дори да се скарат един ден с нас, заводите, машините, работниците остават в България. Най-дефицитната стока в момента е барутът. Единственият проблем на този договор, е че няма как да вземеш рушвет", така той коментира договора с германския технологичен концерн „Райнметал".

"Няма как да им кажеш: "Абе, тук един иска пари". Ето затова няма да направят завод", допълни той.

"Темата за президентските избори при нас ще дойде септември месец. Би ми било интересно какво е обяснил г-н Мирчев - защо не подкрепи жалбите, които дадохме до КС с колегите от "Продължаваме промяната", това каза Борисов по повод думите на съпредседателя на „Да, България" Ивайло Мирчев, че общ десен кандидат за президент между ДБ и ГЕРБ няма как да има.

По думите на Борисов трябва да се издигне кандидатура, която после да бъде добра за страната двойка за президент и за вицепрезидент.

"ГЕРБ има хора, включително и на тази маса, които ако са кандидати за президент, ще бият на втория тур. Но истинската цел е действително да има едно голямо обединение по важните теми", каза Борисов и се обърна към седящите вляво от него, които бяха кметът на Обзор Христо Янев, кметът на Бургас Димитър Николов и бившият енергиен министър Жечо Станков.

"Сега едноличната власт е при Радев и всичко, което са направили, се пише на тяхната сметка. Нито едно от предложенията на малките общини, които ги лъгаха в предизборната кампания, не беше прието", заяви той.

"След като в момента имаме най-чистото Черно море в цяла Европа, тихомълком искат да почнат да "произвеждат" риба в морето', посочи Борисов.

Лидерът на ГЕРБ съобщи, че Стефан Арсов вчера е бил избран за заместник-председател на ЕНП за цяла Европа на десните партии.

"Държавата влиза в много сложна ситуация. И днес приветстваме президента Тръмп, че няма да има удари и дано има споразумение, защото дори и в САЩ цените на петрола са с 30% нагоре. Поскъпва животът, за всички", каза Борисов.

"Дали не са го много закъсали, щом са тръгнали пак на този вариант - да прикрият огромния грабеж, който се извършва от българската държава в момента", така той коментира замразяването за 15 месеца на договора между „Булгаргаз" и турската държавна компания „Боташ".

Лидерът на ГЕРБ бе в Приморско за пореден модул от националната политическа академия на партията „Новите умове". Тя е инициатива за подготовка на нови кадри в партията, в която участват млади активисти, представители на местната власт и партийни структури.