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Един загинал в катастрофа, 26 са пострадали

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Един е загинал и 26 са ранени при общо 23 катастрофи в страната за последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София трима са с травми при общо две тежки и 23 леки пътнотранспортни произшествия.

Получена е и информация за починал участник в движението в резултат на пътнотранспортно произшествие, възникнало през предходен отчетен период.

От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 3796, починали са 271 души, ранени са 4723. В последно време зачестиха катастрофите с тирове, които не спазват ограниченията на магистралите и карат с висока скорост по тесните пътища през населени места. Проблемът със счупените мантинели стана причина и за спорове от какъв материал трябва да бъдат - метал или бетон. 

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