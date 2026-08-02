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Нивото в българския участък на река Дунав продължава да спада

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Река Дунав СНИМКА: Архив

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Това съобщиха от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе.

За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, които са заседнали във фарватера, или нови такива извън корабоплавателния път. Хидроложката обстановка остава усложнена. Това затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци, пише БТА. 

Общо три са плавателните съдове, които са заседнали отпреди повече от седмица в българския участък, но те не пречат на корабоплаването.

Нивото на Дунав при Русе днес е минус 91 сантиметра спрямо условната кота нула. То е спаднало с два сантиметра за последното денонощие. Прогнозата за идните два дни е нивото на реката да се понижи с още три сантиметра.

Река Дунав СНИМКА: Архив

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