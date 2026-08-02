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43 свободни работни места са обявени за учители в Добричко

Дияна Райнова

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Снимка: Архив

В бюрата по труда на територията на област Добрич през юни са заявени общо 295 работни места на първичния пазар на труда, съобщават от дирекция „Бюро по труда" в Добрич. Най-високо търсене на работна сила се отчита в сектора на хотелиерството и ресторантьорството - 81 свободни работни места.

През месеца започва и активното обявяване на свободни позиции в сферата на образованието – заявени са 43 работни места за преподаватели по общообразователни учебни предмети и професионална подготовка, включително за учители в целодневна организация на учебния ден.

Следващи по брой заявени работни места са секторите „Търговия" – с 34 свободни позиции, „Селско стопанство" – с 29 позиции, „Преработваща промишленост" – 20 позиции и „Държавно управление " - 20. В сектор „Култура, спорт и развлечения" са обявени 23 свободни работни места. В сектор „Административни и спомагателни дейности" са заявени 8 свободни работни места, във ВиК сектора – 5.

По-ограничено остава търсенето на работна сила в сектор „Строителство", където са обявени 6 свободни работни места, както и в сектор „Разпределение на електрическа енергия" – 3 работни места. В сферата на финансовите и застрахователните дейности са заявени едва 2 свободни позиции. Продължава да се търсят  кадри и са налични свободни работни места и в други икономически дейности за неквалифицирани работници.

Разпределението на свободните работни места показва, че и през юни преобладава търсенето на кадри в сектора на услугите, най-вече в хотелиерството, ресторантьорството и търговията. Продължава търсенето на технически специалисти, сред които заварчици, монтажници и техници по механизация на селското стопанство. За извършване на археологически разкопки са заявени 20 работни места за общи работници. Запазва се и потребността от продавачи, шофьори, лични асистенти и машинни оператори за шиене.

Снимка: Архив

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