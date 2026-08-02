България почете паметта на ромските жертви на Холокоста (Снимки)

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България се включи в координирана европейска инициатива, която обединява възпоменателни събития в 10 държави по повод Европейския ден в памет на ромските жертви на Холокоста.

Пред Паметника на Незнайния воин в София бяха поднесени цветя и венци в памет на убитите роми и синти.

В церемонията в столицата участваха народният представител Марин Тихомиров, кметове и общински съветници от ромски произход, представители на различни политически партии, граждански организации и активисти.

На 2 август се почита паметта на приблизително 4300 ромски мъже, жени и деца, убити при ликвидирането на т. нар. „Цигански семеен лагер" в Аушвиц-Биркенау през нощта на 2 срещу 3 август 1944 г.