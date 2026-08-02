С венци, оркестър и минута мълчание Пловдив почете годишнината от Илинденско-Преображенското въстание (Снимки)

Присъстващите отдадоха почит на хилядите българи, които през 1903 г. поставят свободата над собствения си живот и се превръщат в символ

С тържествена церемония пред паметника на българите от Източна и Западна Тракия и Беломорска Македония в район "Южен" Пловдив отбеляза 123-ата годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. В церемонията участваха Военният духов оркестър, представително формирование и почетен караул от Съвместното командване на специалните операции, членове на Комитет "Родолюбие", Национално дружество „Традиция" и други патриотични организации, както и десетки граждани. Пред паметника бяха положени венци и цветя в знак на признателност към героите на въстанието. С едноминутно мълчание присъстващите сведоха глави в памет на загиналите за свободата на България, съобщиха от общината.

Сред официалните гости бяха зам.-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов, зам.-председателите на Общинския съвет Стефан Послийски и Борислав Инчев, съветникът Славчо Атанасов, зам.-областният управител Рангел Матански, командирът на щабен батальон на Съвместното командване на специалните операции подполковник Илиян Илиев и зам.-кметът на район "Централен" Мария Колева. Водещ на церемонията бе Златко Павлов. Военен духов оркестър се включи в честването. Снимка: Община Пловдив

Председателят на Македонския научен институт и преподавател по нова българска история във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" доц. д-р Милен Михов произнесе тържествено слово. В речта си той подчерта историческото значение на Илинденско-Преображенското въстание и неговото място в националноосвободителните борби на българите.