Проект защитава 16 вида птици в Североизточна България

Вече са изпълнени над половината от планираните монтажни дейности по проекта "Безопасно небе за птиците в Североизточна България", съобщават от "ЕРП Север". Проектът се изпълнява по програма LIFE на Европейския съюз в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и има за цел да намали риска от токов удар и сблъсък на птици с елементи от електроразпределителната мрежа.

В рамките на проекта екипи на компанията последователно обезопасяват въздушни електропроводи в райони с висока концентрация на защитени видове птици. Монтират се птицезащитни устройства, които предотвратяват достъпа на птиците до тоководещите части на съоръженията, както и маркиращи устройства (дивертори), които подобряват видимостта на въздушните електропроводи и намаляват риска от сблъсък.

Постигнатият напредък е важна стъпка към изпълнението на основната цел на проекта – опазване на 16 световно застрашени вида птици чрез прилагане на ефективни технически решения върху електроразпределителната инфраструктура. Наред с ползите за биоразнообразието, предприетите мерки допринасят и за по-надеждната работа на електроразпределителната мрежа, като ограничават авариите, причинени от контакт на птици със съоръженията.

До края на проекта дейностите ще продължат в различни райони на Североизточна България съгласно предварително изготвения план. Освен техническите мерки, проектът включва мониторинг на ефективността на решенията, информационни кампании и съвместни инициативи с експерти от Българското дружество за защита на птиците.

Предвижда се работата по проекта да завърши през ноември 2027 година, като в рамките на изпълнението му ще бъдат обезопасени общо 10 200 стълба и монтирани 2000 дивертори в 28 проектни зони, както по „Натура 2000", така и в ключови коридори между специалните защитени зони.