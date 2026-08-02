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20-годишен без книжка загина на място при катастрофа край Бургас

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СНИМКА: Архив

20-годишен шофьор е загинал при тежка катастрофа край Бургас. Инцидентът е станал тази нощ, около 03:30 ч., на пътя между Каблешково и Бургас, в района на квартал „Рудник".

По първоначални данни водачът е изгубил контрол над автомобила, напуснал е пътното платно и се е блъснал в крайпътни дървета.

Момчето е починало на място. От полицията са установили, че загиналият е бил неправоспособен водач. Взета е кръвна проба за химичен анализ, съобщава БНТ. 

По неофициална информация автомобилът е с немска регистрация и е бил собственост на роднина на загиналия.

СНИМКА: Архив

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