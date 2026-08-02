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Един е пострадал в катастрофата между Пловдив и Раковски

24 часа Пловдив онлайн

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Три пътни инцидента са регистрирани на територията на областта днес

Един човек е пострадал при катастрофата, която ограничи движението по пътя между Пловдив и Раковски, в района на село Стряма, съобщиха от МВР.

Сигналът за произшествието е подаден около 10,30 ч. Участвали са два автомобила, като са се ударили странично. 

След катастрофата едната лента на пътя беше блокирана, а екип на "Пътна полиция" регулираше трафика. От АПИ съобщават, че вече се минава свободно. 

Снимка: МВР
Снимка: МВР

Междувременно през деня са станали още две по-леки катастрофи на територията на Пловдивска област. Около 10,22 ч. в МВР е постъпил сигнал за други ударени автомобили на същия път, но между Калековец и Стряма, заради неспазена дистанция. Малко преди 14 ч. пък автомобил е блъснал животно край Садово. И двата инцидента са се разминали без пострадали. 

Линейка
Снимка: МВР

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