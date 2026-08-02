Един е пострадал в катастрофата между Пловдив и Раковски

Три пътни инцидента са регистрирани на територията на областта днес

Един човек е пострадал при катастрофата, която ограничи движението по пътя между Пловдив и Раковски, в района на село Стряма, съобщиха от МВР.

Сигналът за произшествието е подаден около 10,30 ч. Участвали са два автомобила, като са се ударили странично.

След катастрофата едната лента на пътя беше блокирана, а екип на "Пътна полиция" регулираше трафика. От АПИ съобщават, че вече се минава свободно. Снимка: МВР

Междувременно през деня са станали още две по-леки катастрофи на територията на Пловдивска област. Около 10,22 ч. в МВР е постъпил сигнал за други ударени автомобили на същия път, но между Калековец и Стряма, заради неспазена дистанция. Малко преди 14 ч. пък автомобил е блъснал животно край Садово. И двата инцидента са се разминали без пострадали.