Бургас превантивно се пази от наводнения, чисти реки и канали

До дъждовния октомври всички водоеми трябва да са проводими, без затлачвания и наноси

В Бургас започна мащабно почистване на речните корита и открити канали, за да се подобри проводимостта им. Акцията е съвместна между общината и Регионалната дирекция за пожарна безопасност и се провежда във всички населени места.

Особено внимание се обръща на

речното корито

на река Маринка край вилна зона “Черниците”, която често при проливни дъждове се наводнява и се налага евакуиране на хора.

Всички водни обекти на територията на община Бургас са включени в план-график за почистване както механизирано, така и ръчно, обявиха от кметството. Идеята е ранното отстраняване на растителност, наноси и отпадъци от речните корита и отводнителните канали да доведе до намаляване на риска от наводнения.

В Бургас от години действа и система за предупреждение при преливане на реки, която досега е спасила много човешки животи за разлика от съседни общини, където такава не действа и в минали години се е стигало до жертви .

От кметството в Бургас обявиха, че почистването ще приключи до октомври. Есента е особено рисков сезон за наводнения заради дъждовете и администрацията бърза дотогава да приключи с оборката на речните корита и канали. Акцията е част от Превантивната програма за намаляване на риска от бедствия на територията на община Бургас, която включва и вземане на противопожарни мерки.

Наскоро служители на пожарната в Бургас получиха сертификат за управление на дрон, след като преминаха специализирано обучение.

Два безпилотни апарата бяха

закупени

с европейски средства от общината и един от тях бе дарен на Регионалната дирекция за пожарна безопасност. С него огнеборците ще следят от въздуха движението на огнените стихии по горите, за да могат по-бързо и при минимални щети за населението да ги гасят. Бургаските пожарникари вече са обучени да пускат и управляват дрон при кризисни ситуации.

През последните години пожарите в горските масиви на север от Бургас станаха често явление, те дори достигаха опасно близо до населени места.

Техниката бе закупена по проект Med-IREN и от това лято вече е на въоръжение при огнеборците. Дронът е оборудван с термокамера, Zoom и широкоъгълна камера с висока резолюция. Придобитите знания и умения на пожарникари по време на

курса за боравене с

летателната машина

ще им помогнат много за локализиране на огнища, наблюдение на рискови зони, координация на действията на терен и последващ анализ на причините и мащаба на възникнали инциденти по суша и вода, убедени са специалисти.

В рамките на обучението служителите са преминали през теоретични модули, свързани с нормативната рамка за управление на дронове, авиационната безопасност и координацията при кризисни ситуации, както и през практически занятия за пилотиране, изпълнение на мисии, работа с докинг станция, анализ на термографски изображения и обработка на данни.

Обучават от малки децата за

безопасно море

Паралелките от трети клас преминаха

през програмата

Община Бургас разширява обхвата на Програмата за обучение по водна безопасност за деца. Инициативата е на общинския съветник Васил Загорчев и целта ѝ е още от ранна възраст децата да усвояват основни знания и правилни навици за безопасно поведение във и около водата. Бургаските деца вече се учат още от детската градина как да се къпят безопасно в морето.

През април и май 2026 г. всички паралелки от трети клас в Бургас преминаха обучение в класните стаи, съчетаващо достъпна теория, практически примери и обсъждане на реални рискови ситуации и опасности в морето. В периода от 20 юни до 10 август в програмата се включват и всички деца от трета и четвърта група на детските градини в общината.

Практическите обучения се провеждат на морския бряг, където чрез игри, демонстрации и много положителни емоции децата прилагат наученото. Те се учат да разпознават опасностите при къпане и плуване, да спазват правилата край водата, да търсят помощ и да реагират по-уверено при възникване на рискова ситуация.

През миналата година програмата обхвана над 2300 деца, а тази се очаква броят им да бъде надминат. Инициативата е важна част от последователните усилия на общинските власти за изграждане на култура на водна безопасност и ефективна превенция на инцидентите сред най-малките.

Кой, ако не бургаските деца, трябва да е най-подготвен за предизвикателствата на морето, коментират плажуващи, насърчавайки с ръкопляскания обучението на децата в близост до тях.

