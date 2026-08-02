Едва на 56 години почина актрисата Наталия Дончева

В България останаха много хора, които обичам. Но е трудно да се върна в държава, в която не живеят майка ми и баща ми, казва актрисата в интервю за "24 часа" през 2010 г.

Актрисата Наталия Дончева е починала на 1 август едва на 56 години. Това съобщи френското издание Le Figaro, позовавайки се на нейния агент Лоран Саври.

„Изключително талантлива артистка и жена с голяма чувствителност, Наталия Дончева плени публиката с прецизността на своите изпълнения, елегантността и отдадеността си на занаята си", се казва в изявлението на Лавран.

Причината за смъртта ѝ не се разкрива.

Дончева е родена в София през 1969 г. Баща ѝ е българският актьор Пламен Дончев и французойката Режин Виолет Маргьорит.

От 1987 до 1989 г. учи във ВИТИЗ (днес НАТФИЗ). Снима се във филмите „Време за път" (5-сериен тв, 1987) и „Адио Рио" (1989).

Едва 19-годишна Дончева се мести в Париж, където продължава да се занимава с театър, телевизия и кино. От 1989 до 1991 г. учи в консерваторията в Париж. Участва в 20 театрални и в над 50 филмови роли.

През 2010 г. идва в България, за да се снима в българския игрален филм „Стъклената река" (2010) на реж. Станимир Трифонов.

Дончева участва в много сериали на френската телевизия TF1. В началото на 2000-те зрителите могат да я видят в „Жули Леско" и „Почетна жена". Тя играе клиентката на Мими Мати няколко пъти в „ Жозефин Анж Гардиен " , през 1998 г. в „Черната картина" , през 2001 г. в „Любимата жена" и след това през 2014 г. в „Танго" . Между 2011 и 2015 г. тя участва заедно с Тиери Лермит в „Док Мартен" , телевизионен сериал от 26 епизода.

В интервю за "24 часа" през 2010 г. Наталия разказва малко за личния си живот:

"Живея от 13 г. с режисьора Арно Селиняк. Отгледах двете му деца и кучето му. През лятото той замина да работи в Индия и ще остане там още 5-6 месеца. Преди година и половина си купих къща в Париж. Още се чудя защо заминах, когато бях едва на 19 години. Аз пристигнах тук на 2 ноември 1989 г., а стената падна на 8 ноември. В България останаха много хора, които обичам. Но е трудно да се върна в държава, в която не живеят майка ми и баща ми", казва тогава тя.

"Животът ми е вече във Франция, семейството ми е там, но България си остава като авариен изход за мен – ако съвсем всичко се обърка, бих могла да се завърна. България е едновременно мечта и кошмар", споделя Наталия през 2011 година.