Патриарх Даниил спря литургия заради освиркване на Митрофанова

Появата на руската посланичка Елеонора Митрофанова в столичния храм "Света Неделя" предизвика напрежение сред вярващите и се наложи патриарх Даниил да прекъсне архиерейската литургия.

По време на службата са се чули освирквания, както и скандирания "Тук не е Москва". След това патриархът е прекъснал богослужението и излязъл, за да призове вярващите за спокойствие и ред, пише сайтът Християнство.бг.

В БТА се посочва, че "на светата литургия присъства и извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова, която беше посрещната с видимо позитивно отношение от събралите се в храма миряни".

Присъствието на религиозни събития на руската посланичка е нещо често срещано. В края на юни тя се появи на тържествената литургия по случай избора на патриарх Даниил за глава на Българската православна църква.

През февруари тази година Митрофанова бе забелязана край цар Симеон II в руския храм-подворие „Св. Николай Мирликийски Чудотворец" за 10-годишнината от канонизацията на св. Серафим (Софийски) Чудотворец, където патриархът оглави литургията.

След началото на инвазията на Русия в Украйна руската посланичка често не е посрещана добре сред гражданите. В края на ноември миналата година в Стара Загора протестираха по повод нейна планирана визита за събитието "Руско-българските взаимоотношения – минало, настояще и бъдеще". Впоследствие тя отмени посещението, но протестът все пак се проведе.

През март 2025 г. пък руската посланичка беше изгонена от изложбата "Изкуството да си непослушна" в Квадрат 500 със скандирания "Убийца" и "Тук не е Москва".