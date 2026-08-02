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Зрител пострада тежко на офроуд състезание в Смилян, въздушна линейка го кара в Пловдив

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Медицински хеликоптер. СНИМКА: ЦСМПВ

Зрител пострада тежко на офроуд състезание в родопското село Смилян. По информация на полицията в Смолян мъжът е бил ударен от един от състезателните джипове. 

Раненият е на 60 години и е вдигнат с въздушна линейка, която да го откара към болницата в Плводив. Мъжът е баща на един от състезателите, пише БТА. Той е с гръдна и коремна травма, има опасност за живота му, съобщиха от МБАЛ - Смолян. 

Инцидентът е станал в частен имот по трасето в района на село Горово в землището на община Рудозем, уточниха от полицията в Смолян. Обстоятелствата около сблъсъка се изясняват. Една от версиите по случая е, че зрителят се е опитал да пресече през трасето, подхлъзнал се е и паднал, а джипът го е ударил на заден ход, според информация от кметството в Смилян.

Полицията само е информирана за провеждането на състезанието, организацията и сигурността на събитието се следи от стюарди, уточниха от Областната дирекция на МВР.

Състезанието се провежда за 10-а година от местния офроуд клуб в с. Смилян, обясниха от кметството.

Медицински хеликоптер. СНИМКА: ЦСМПВ

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