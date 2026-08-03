За два месеца парламентът не успя да “спести” с глоби и една депутатска заплата

11 са неизвинените отсъствия, а сумата от санкциите е над 2200 евро

Само 1 от ПБ е липсвал от комисия без основание, четирима са от ДПС, двама от ГЕРБ и един от "Промяната"

Санкциите, които ще получат народните представители за 11 неизвинени отсъствия през първите три месеца от 52-ия парламент, не се равняват дори на една депутатска заплата. Това показват сметките след статистиката за липсите от пленарни заседания и комисии, публикувани на сайта на Народното събрание.

От 30 април до края на юли този парламент е провел 39 заседания. От всички неизвинени отсъствия 8 са от пленарната зала, а три - от заседания на комисии. Петима депутати са бягали от работа по веднъж, а трима имат по 2 отсъствия без причина и бележка. Отсъствията се извиняват само по уважителни причини, като за такива се приемат служебни ангажименти, командировки, заболяване или друг ангажимент, но те трябва да бъдат надлежно удостоверени и одобрени.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при неоправдано отсъствие от пленарно заседание депутатите се глобяват със сума, равна на дневното им възнаграждение. При неоправдано отсъствие от заседание на парламентарна комисия, подкомисия или работна група санкцията е равна на съответната добавка за участие в заседанието.

Ако депутат безпричинно липсва от три поредни заседания или пък от общо 5 през даден месец, се удържат 2/3 от заплатата му. С толкова се орязват и т.нар. “представителни” за сътрудници и други допълнителни разходи, които се получават в плик и са безотчетни.

В момента основната депутатска заплата е 4236 евро - равна е на три средномесечни заплати в обществения сектор към май месец. Към нея се прибавят суми за стаж, научни титли, както и за шефски постове в НС и за участие в комисии. Така точна цифра на глобите за неизвинени отсъствия няма. Но ако разделим дори основната заплата от 4236 евро на средно 21 работни дни, излиза, че дневно депутатите получават поне около 202 евро. Така излиза, че заради тези 11 бягства от заседания дотук на НС са спестени над 2200 евро.

С изключение на “Възраждане” и “Демократична България” в останалите групи има депутати с неизвинени. Един е в управлящата “Прогресивна България” - на 4 юни председателят на образователната комисия Димитър Здравков от ПБ е липсвал от заседание на тази по бюджет и финанси (той е част от общо 4 комисии).

Без причина от работа са отсъствали четирима от ДПС - Делян Пеевски, Димитър Аврамов, Калин Стоянов (едното е от комисия) и Неждет Шабан (от комисията по отбрана на 9 юни). Също и двама от ГЕРБ - Валери Лачовски и Георги Станков, както и Марин Тихомиров от “Продължаваме промяната”.

Освен по непредвидени обстоятелства липсата от пленарни заседания може да е и политически ход. Така например през октомври миналата година статистиката отчете, че 191 от всичките 240 депутати в 51-ото НС са отсъствали без уважителна причина. Само месец преди това с неоправдани се разписаха 105-ма. И за двете струпвания на отсъствия причината бе показна игра с кворума. На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че няма да осигурява кворума в парламента. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, обяви той след разочарованието от частичните местни избори в Пазарджик, оставили партията му шеста по резултат там. Седмица след бойкота парламентът възобнови работа, а ГЕРБ и ДПС-НН съобщиха, че “потвърждават ангажимента си за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на държавата”.

Сходна бе ситуацията месец преди това - отново заради бойкот на кворума бяха провалени три пленарни заседания. А опозицията се оправдаваше със старата теза, че управляващото мнозинство трябва да подсигури работата на парламента, а не да обикаля в командировки.