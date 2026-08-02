Министър Шишков: Преписките за „Хемус“ и пътища са били забравени три години

Преписките, свързани с авансовите плащания за автомагистрала „Хемус", незаконното строителство на четвъртия ѝ лот, Северната скоростна тангента на София, Софийския околовръстен път и участъци от автомагистрала „Тракия", са останали без развитие в продължение на три години. Това заяви министърът на регионалното развитие и инфраструктурата Иван Шишков в предаването „Метроном" по Радио „Фокус".

На 30 юли временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова проведе работна среща в Съдебната палата с Иван Шишков и министъра на правосъдието Николай Найденов относно обектите.

По думите на Шишков преписките са от периода 2021–2023 г. и са резултат от проверките, извършени по време на служебните правителства, в които той е участвал като заместник-министър и министър. Той посочи, че през 2021 г. е било установено, че за автомагистрала „Хемус" са изплатени над 1 млрд. лева авансово, без да има проектна документация.

„Тогава започна разследването и за незаконното строителство на 4-ти лот на магистрала „Хемус", защото още повече беше установено, че освен, че нямаше проектна документация, се беше оказало, че има извършено незаконно строителство. Аз като заместник-министър бях дал абсолютно пълната документация със съответните документи, създадени от Дирекция "Национален строителен контрол". След това нямаше никакво интензивно развитие по нещата", добави още министър Шишков.

По думите му тази тема продължава да се развива и през 2022-2023 г.

„Успоредно с развитието на пътната инфраструктура продължихме да търсим и причините за състоянието на пътища в България и липсата на пари. Тогава се установиха още по-драстични нарушения. Това вече бяха проверките с взимането на ядките на втори, третия лот на магистрала „Хемус". Когато взехме ядките, това бяха първите строителства, извършени през 2016-2017 година в очевидно един задаващ се период, в който асфалта е става все по-тънък и какво се установи тогава – между 12 и 17 процента от асфалта липсваше", припомни министърът.

„Това са очевидни неща си, затова казах, че тези кражби са и най-очевидните, защото може да ги измериш. Липсата на асфалт се измерваше с линийка. След това обаче задълбочихме в нашите проверки, направихме магистрала „Хемус" частта, която е веднага след София, направихме поредната проверка и там се оказва, че между 20 и 25 процента от асфалта липсват", допълни той.

Той допълни, че при последващи проверки на участъка на автомагистрала „Хемус" след София липсата на асфалт е достигала между 20 и 25 процента, а при Северната скоростна тангента е установено отклонение от около 33 процента.

По думите му през март 2023 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съвместно със служебния кабинет на премиера Гълъб Донев, е изпратило подробен сигнал до прокуратурата с констатациите от проверките.

Според Шишков тези пътища се нуждаят от ремонт. „Тук става въпрос вече за това, че някой не си върши работата по начина, по който цялото общество разчита. Щетите започват да стават много сериозни и затова си мисля, че бяхме почти задължени да се помолим на прокуратурата да погледне към тези преписки", добави още той.