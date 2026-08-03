И БСП, и ДПС остават в централите си засега, червените се преброяват

Социалисти по места отдавна са решили жилищния проблем - купили са офисите

БСП и ДПС запазват партийните си централи засега. Това показа проучване на “24 часа”, след като преди 10-ина дни регионалният министър Иван Шишков даде на партията на Делян Пеевски този срок да освободи сградата на “Врабча” 23, за да бъде дадена тя на НАП. И също тогава обяви, че и голямата централа на “Позитано” 20 също не може да остане за БСП, която вече не е парламентарна сила.

В края на миналата седмица от ДПС обявиха, че са обжалвали решението на правителството да им вземе централата, тъй като са инвестирали много пари в реновирането ѝ. “Съгласно закона подадената жалба спира изпълнението на решението и всички произтичащи от него правни последици до постановяване на окончателен съдебен акт”, обявиха от партията. Министър Шишков обаче бе категоричен, че на ДПС ще бъде предоставена нова сграда, защото тази на “Врабча” 23 (от 554 кв. м) е

“непропорционално голяма” за тях и ще им бъде намерена по-подходяща

А от партията обясниха, че са “в процес на разговори с компетентните институции” за това.

ДПС получи сградата на “Врабча” 23 през ноември 2024 г. след решение на служебното правителство на Димитър Главчев заради разцеплението на партията, при което трябваше да бъде освободена досегашната централа на бул. “Ал. Стамболийски” 45А (миналия юли тя бе дадена на ВСС и там се нанесоха европейските делегирани прокурори). Тогава партията на Делян Пеевски имаше 30 депутати, а сега е с 21. Преди повече от 20 г. “Врабча” беше централа на царската партия НДСВ, след това помещения ползваше и АБВ на Георги Първанов, чийто лидер по едно време беше и настоящият депутат от “Прогресивна България” Константин Проданов. Офиси там имаха НАП, агенциите за публични предприятия и контрол и за инвестиции. Сега плановете са отново да отиде при данъчните.

До момента няма официално искане или други постъпления от страна на държавата и към БСП да напусне “Позитано” 20, макар предупреждението на регионалния министър да беше достатъчно красноречиво. През април соцпарията не само изпадна от парламента, но и не покри условието за спечелени поне 1% на изборите, за да ползва държавен офис. Взе 3,02%, но като коалиция, заради което сега няма право нито на централа, нито на субсидия от държавата.

Така в момента БСП използва “Позитано” 20, както и другите два офиса - на “Леге” 10 и в “Надежда”, срещу наем, но без договор. Според запознати от ръководството са отправили искане пред областната управа за сключване на такъв, след като се оказало, че подготвеният договор по времето на бившия лидер и вицепремиер в кабинета “Желязков” Атанас Зафиров е останал неподписан след падането на правителството през януари. Така БСП отново има натрупани задължения към държавата и на месец плаща по около 7000 евро заедно с наема.

БСП обитава “Позитано” 20 почти от началото на прехода преди над 30 г. Площта на сградата е 6500 кв.м, а наемът - 1,23 лв. на квадрат, което прави 7995 лв. (към 3500 евро днес). На “Позитано” 20 има 7 етажа (но БСП вече не ползва последните три), киносалон, зала за пресконференции и заседателна. Проблемите с централата започнаха през 2016 г., когато съдът окончателно даде партера на реститути и оттогава там има магазини. После през 2019 г. Народното събрание прие, че партии с над 1% на последните избори имат право на безплатна централа от държавата, и тя спря да си плаща наема. Оказа се обаче, че БСП е била настанена там по друг закон, а не по този за политическите партии и е трябвало да си уреди документите наново. Неплащайки, натрупа дългове - 280 хил. лв. от наеми и лихви, а областната управа заведе три дела между 2021 и 2024 г., които още са в ход. Именно заради съдебните саги БСП няма нов договор за ползване на помещенията и продължава да плаща наем.

Различна е ситуацията с офисите из страната. В Монтана например си търсят ново помещение. С просторния си почти цял етаж в бившия профсъюзен дом ще се разделят и червените във Велико Търново. Из коридорите на областната управа вече се говори за сериозно напрежение между губернатора Марин Богомилов(до неотдавна част от БСП) и местната соццентрала заради офисите, които вече не са им по мярка.

Че ще се свиват, потвърди и областният лидер

Михаил Михалев, но отрече да има конфликт с Богомилов за това. “Имаме договор за 3 г., ползваме много помещения. Вероятно ще се откажем от част от тях и ще си останем в основния офис”, каза пред “24 часа” той.

За разлика от другарите си в старопрестолния град червените в Стара Загора отдавна са решили въпроса с офисите си. През годините БСП успя да закупи от общините Стара Загора, Казанлък и Чирпан имотите, в които е била настанена под наем, и сега те са нейна собственост. В други общини продължават да са под наем, но никъде в региона партията няма проблеми с клубовете.

Дългогодишният председател на БСП в Стара Загора и ексдепутат Трифон Митев си спомни: “БСП първо успя да купи общинска къща в Казанлък. В Стара Загора това стана при втория мандат на кмета социалист д-р Евгений Желев (2003-2007). Тогава имаше решение на общинския съвет, според което партиите, представени в него, можеха да купят общинските имоти, в които бяха под наем. От това се възползваха БСП и “Народен съюз”, в СДС имаха някакви разногласия и не успяха да се организират.

Къщата на ул. "Цар Иван Шишман", в която беше настанена БСП, тогава бе оценена на около 15 хил. лева. По това време партията получи дарение от старозагорката Катя Стефанова - гарсониера. Така тя изпълни последната воля на майка си, стара социалистка. Жилището, което беше оценено на около 7000 лева, бе предоставено от БСП на общината, а за да доплати, организира дарителска кампания сред своите членове и симпатизанти в Стара Загора."

Сега две от помещенията се дават под наем и така се подпомага издръжката на организацията.

По същия начин и в Чирпан БСП успя да купи

от общината някогашния клуб на активните борци против фашизма и капитализма, в който беше под наем. Там използваха същата схема - предоставиха на общината свой имот и доплатиха със средства от дарения.

Любопитен факт е, че централата на БСП в София ипотекира трите партийни имота в Старозагорско наред с други в страната, за да вземе заем за последните парламентарни избори. Това тя е правила и друг път.

Проблеми с базата си нямат и в Нова Загора - настанени са в къща, дарена на БСП още от местния революционер Петко Енев, ръководител на Септемврийското въстание от 1923 г. в родния си край. Енев е убит на улицата в Стара Загора по време на априлските събития през 1925 г. Благодарение на неговото дарение БСП в Нова Загора нямаше проблеми с базата си дори по времето, когато през 1991 г. СДС прие Закона за конфискация на имуществото на тоталитарните партии и организации.

И в Пловдив социалистите нямат “жилищен” проблем - имат си сграда на ул. “Кръстьо Пастухов”, която е дарение на партията от Васил Коларов. До 1997 г. социалистите се помещаваха във внушителна постройка на ул. "Христо Г. Данов", в която е творил Иван Вазов. В мандата на кмета Спас Гърневски БСП беше принудена да освободи имота и оттогава обитава дарената от Васил Коларов къща.

В Пазарджик и региона засега няма информация, че БСП трябва да освободи клубовете. Някъде са в частни имоти срещу символичен наем.

Така е и в Кърджалийско, където БСП има 3 офиса - в центъра на града и по един в Момчилград и в Крумовград.

И макар с офисите да успява да закрепи положението, в момента сметките на БСП са празни и партията се издържа основно от членски внос и дарения. А на “Позитано” 20 вече работят не повече от 10 души, и то основно на доброволни начала. Членският внос е 50 евроцента на месец, но хората с позиции във властта - централна или местна, заделят по 10% от заплатите си. И тъй като БСП остава третата по големина партия като присъствие в местната власт, това помага и на централата, и на местните структури.

Хиляди социалисти се събраха и тази година на Бузлуджа. СНИМКА: БСП

Именно с помощ от членове и симпатизанти през уикенда бе организиран и традиционният събор на Бузлуджа. И тази година на историческата поляна за 135-ия рожден ден на БСП се събраха хиляди. Бяха приветствани от лидера си Крум Зарков, че са там, защото са успели да превъзмогнат “изкушението, разочарованието, болката в името на една непреходна идея” и с чисти сърца искат да защитят своята партия.

"Единственото автентично лидерство вляво е колективното лидерство. Ние или ще успеем заедно, или ще се провалим поотделно. И е крайно време да го разберем", обърна се Зарков към другарите си и ги призова за консолидация не около личност, а около идея. Затова щял да предложи нов устав, който "да спре войната със шпаргалки (списъците, с които различните лобита в БСП се надцакват при избора на Национален съвет от конгреса - бел. ред.), да спре лъжите един към друг" и с вътрешнопартийната измама. "Не може да има организации с повече членове, отколкото избиратели", призова Зарков.

Лидерът на БСП Крум Зарков поиска изчистване на партията от измамниците. СНИМКА: БСП

В момента в БСП тече преброяване и на останалите членове, и на тези, които са минали в партията на Румен Радев. Като информацията от структурите се засича и чрез лично звънене на всеки по телефона.

“До момента в област Стара Загора членство в партията са потвърдили 2879 човека, но броенето продължава”, съобщи за “24 часа” областният лидер Галина Господинова. Общинската организация в Стара Загора наброява около 900 души, уточни нейният председател Велина Атанасова. Тенденцията била партийците да се запазват като бройка.

Социалистите в Пловдив са около 1500 по данни на градския лидер Калин Милчев. От областната структура отказват да кажат колко са членовете им, но по информация на “24 часа” са между 2000 и 3000.

В БСП в Пловдив са доволни, че на този етап нито един от кметовете им в региона не е предал партията, за да отиде при Радев. Най-разпознаваемите червени лица, които напуснаха партията заради "Прогресивна България" са депутатът Галин Дурев, председателката на местния парламент в община "Марица" Виолета Христодулова и зам. областният управител Иванка Петкова.

По-сериозният проблем не е официалното напускане на наши членове към Радев, а че

част от социалистите продължават да членуват в БСП, но на избори подкрепят ПБ,

каза председателят на Градския и Областния съвет на БСП във Варна Павел Раличков. Официално напусналите не били толкова много, но червените знаели за скрит вот за Радев в редиците си. Раличков обаче допълни, че в последно време в местните структури вече се усещало известно разочарование сред тези, които изместили предпочитанията си от столетницата към Радев.

Няма голям отлив от БСП в област Пазарджик. По неофициална информация едва около 20-ина души от партията столетница са се ориентирали към ПБ, сред тях кметовете на общините Белово и Батак инж. Стойко Стефанов и Георги Харизанов. Доскоро в БСП-Пазарджик членуваше и сегашният зам.-социален министър Надя Клисурска.

Около 700 са социалистите в Кърджалийско към началото на 2026 г., твърди местният соцлидер Милко Багдасаров, но не е правен анализ колко са отишли в ПБ.

Със 100 по-малко - около 600 са членовете на червената партия в Ловешко, каза областният председател Минчо Казанджиев по данни от последното преброяване на социалистите. Казанджиев се похвали, че имат и нови попълнения от млади хора тази година, които запълнили незначителния отлив към "Прогресивна България". "Не сме изненадани от действията им - очаквахме го. Всъщност това са хора, които се изявяваха като вътрешна опозиция и беше резонно да ни напуснат", каза още областният председател.