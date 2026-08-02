Зрелищна катастрофа в Асеновград, кола е по таван (Снимки)

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С каква скорост трябва да караш, за да се обърнеш на прав път, пита свидетел

Шофьор се размина по чудо без наранявания след зрелищна катастрофа в Асеновград, съобщават очевидци.

Инцидентът е станал около 18 ч. днес преди изхода на града в посока Бачково. От полицията уточниха пред "24 часа", че водачът на лек автомобил "Мицубиши" е загубил контрол и е блъснал други две коли, след което се обърнал по таван.

Човекът е прегледан на място, като не се наложило да бъде откаран в болница. Пробата му за алкохол е отрицателна.

"Дано няма пострадали, но с каква скорост трябва да караш, за да се обърнеш на прав път? Бургаска регистрация, коли в цялото пътно платно, които го изпозлват за паркинг, сега са ощетени за огромно съжаление", коментира асеновградчанинът Яни Стойчев и прилага снимки на зрелищния инцидент. Очевидецът призовава шофьорите да внимават, тъй като движението е затруднено.