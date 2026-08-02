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Брутално насилие над котка във Варна, мъж я обезглави във видео, щял да я готви

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В това видео се вижда как мъжът, представящ се за "чичо Гошо", разфасова котка

Брутално насилие над котка ядоса варненци в социалните мрежи. Мъж представящ се за "чичо Гошо" показва във видео, разпространено в социалната мрежа ТикТок, как хваща котка, обезглавява я и заявява намеренията си да я сготви. 

Видеото започва с "Добре дошли в предаването "Готвен дивеч с чичо Гошо" и се вижда как мъжът се разхожда в гората. Обяснява как трябва да се "транжира дивечът, който уловихме по-рано" и показва трупа на котка, която е закачил на дърво. 

"Днеска ще готвим с гъби, със сърнели, дами и господа", продължава той. После във видеото се вижда как разфасова трупа на животинчето. 

В друго видео въпросният "чичо Гошо" снима свой приятел и го пита дали му е харесало яденето. "Само, че тази котка не беше заек", обяснява той на другия мъж. 

Клиповете му, които бяха качени в профила му в ТикТок, са изтрити, но са разпространени в други социални мрежи. "24 часа" няма да ги публикува заради чувствителното съдържание и насилието в тях. 

Полицията във Варна проверяра случая. Самоличността на мъжа е установена и в момента той се издирва, съобщи Нова тв. Той обаче не е бил установен на нито един от адресите, на които пребивава. По случая е образувано досъдебно производство. 

У нас през последните няколко години имаше няколко случая на проявена особена жестокост към животни. Най-известният случай е може би с кучето Мима от Дряново, чиито лапички бяха брутално отсечени през 2010 г. Случаят предизвика масови протести и международен отзвук. Късметът се усмихва на Мима и тя е осиновена в Германия, където прекарва последните години от живота си. Натискът на обществото след случая в Дряново води до промени в закона за насилието над животни.

През 2025 година Габриела Сашова и Красимир Георгиев са арестувани и срещу тях започва най-мащабното досега разследване за системно насилие над животни в България. Двамата са обвинени, че за пари снимали десетки садистични видеа, в които изтезават и убиват животинки. През декември миналата година съдът остави в ареста и двамата. 

Габриела Сашова и Красимир Георгиев са упражнявали насилие над животни.
Габриела Сашова и Красимир Георгиев са упражнявали насилие над животни.

Малко след случаят със Сашова и Георгиев двама души от Свищов са задържани по същите обвинения. Детелин и Анита над 10 години заснемали брутални изтезания над животинки, които разпространявали в порнографски сайтове за пари. Имали и специално изработени за целта уреди.

Мъчителката на животни Анита Вачкова. Снимка: Сдружение "КАЖИ"
Мъчителката на животни Анита Вачкова. Снимка: Сдружение "КАЖИ"

В това видео се вижда как мъжът, представящ се за "чичо Гошо", разфасова котка
Габриела Сашова и Красимир Георгиев са упражнявали насилие над животни.
Мъчителката на животни Анита Вачкова. Снимка: Сдружение "КАЖИ"

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