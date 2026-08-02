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17-годишен изпочупи автобус на градския транспорт в София, шофьорът е ранен

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Изпотрошеният автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

Автобус на столичния градски транспорт е бил изпотрошен тази вечер в квартал "Христо Ботев". 

Шофьорът също е пострадал, съобщи Нова тв. На място има полиция. Първоначално са арестувани двама, но впоследствие единият е освободен. Другият задържан е на 17 години.

От Спешна помощ допълниха, че мъж е започнал да чупи стъклата на автобуса, при което е пострадал шофьорът. Той е откаран в лицево - челюстната хирургия на „Пирогов". Нападателят е прегледан от друг екип на Спешна помощ, но няма наранявания и е оставен в Първо районно.

През юни същия квартал беше блокиран заради акция на полицията срещу наркоразпространението. 

Полицията тогава задържа 11 души и бяха открити големи количества наркотици. 

Изпотрошеният автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България
Изпотрошеният автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България
Изпотрошеният автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България
Изпотрошеният автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България
Изпотрошеният автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България
Изпотрошеният автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

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