Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция

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Планински спасители успяха да помогнат на жена със счупен глезен в труднодостъпна местност в Пирин. Спасителната операция е продължила над 10 часа, съобщиха от Планинската спасителна служба в Сандански.

Пострадалата туристка е била на премката между връх Зъбът и Яловарника. Сигналът е бил подаден късно следобед в събота.

След получаване на сигнала незабавно е сформиран екип от ПСС – Сандански.

Извикан е бил и хеликоптер, но той не е успял да кацне два пъти заради трудния терен и се наложило акцията да продължи само по земя.

В акцията са участвали четирима планински спасители, един стажант-спасител и трима доброволци.

Заради трудния терен и настъпването на тъмната част от денонощието придвижването било изключително трудно. Екипът е достигнал пострадалата жена късно вечерта. На място са ѝ оказали първа помощ, след което са я обездвижили и сложили в специализирана транспортна количка.

Транспортирането ѝ през сложния високопланински терен е било най-сложната част от операцията. Първоначално спасителите планували да я свалят към хижа "Беговица", но заради лошия терен преценили да тръгнат към хижа "Пирин". Маршрутът от там бил по-подходящ за безопасното транспортиране на жената, въпреки дългото разстояние и тежките условия.

За финалния етап на акцията на помощ се притичат и от пожарната служба в Сандански.

Акцията е приключила успешно около 5 часа сутринта.