ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Калина и Пламен, които обявиха Георги Милков за те...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23325580 www.24chasa.bg

Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция

908
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански

Планински спасители успяха да помогнат на жена със счупен глезен в труднодостъпна местност в Пирин. Спасителната операция е продължила над 10 часа, съобщиха от Планинската спасителна служба в Сандански. 

Пострадалата туристка е била на премката между връх Зъбът и Яловарника. Сигналът е бил подаден късно следобед в събота. 

След получаване на сигнала незабавно е сформиран екип от ПСС – Сандански.

Извикан е бил и хеликоптер, но той не е успял да кацне два пъти заради трудния терен и се наложило акцията да продължи само по земя. 

В акцията са участвали четирима планински спасители, един стажант-спасител и трима доброволци.

Заради трудния терен и настъпването на тъмната част от денонощието придвижването било изключително трудно. Екипът е достигнал пострадалата жена късно вечерта. На място са ѝ оказали първа помощ, след което са я обездвижили и сложили в специализирана транспортна количка. 

Транспортирането ѝ през сложния високопланински терен е било най-сложната част от операцията. Първоначално спасителите планували да я свалят към хижа "Беговица", но заради лошия терен преценили да тръгнат към хижа "Пирин". Маршрутът от там бил по-подходящ за безопасното транспортиране на жената, въпреки дългото разстояние и тежките условия. 

За финалния етап на акцията на помощ се притичат и от пожарната служба в Сандански. 

Акцията е приключила успешно около 5 часа сутринта. 

Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански
Спасиха жена със счупен глезен в Пирин след 10-часова операция СНИМКА: Фейсбук/Планинска спасителна служба - отряд Сандански

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво