22-годишна загина в тежка катастрофа, дни по-късно е трябвало да се омъжи

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22-годишна жена загина при тежка катастрофа, а близките й още се опитват да разберат какво точно се е случило.

Фаталният инцидент става миналата сряда, а само няколко дни по-късно тя е трябвало да се омъжи.

По думите на шофьора на камиона, заради който се блъска младата жена, инцидентът е станал, след като той пука гума на пътя.

22-годишната Даяна е от Лом, а катастрофата става преди Видин в посока Дунав мост 2.

"Няма как шофьорът да е спукал гума, защото той е влязъл в нейното платно", казва бащата на загиналата пред Нова тв.

"Трябваше да направи сватба, а ние направихме погребение. А той е на свобода! И се опасяваме, че той може да се укрива. И той е от Арчар, Видинско, нямаме никаква информация за него."

В автомобила са пътували още 34-годишна жена и 11-годишно дете. И двамата са пострадали. Детето е с комоцио, а жената е откарана спешно към болница в София.

"Направиха й операция. Левият крак е счупан, десният - ампутиран. Настояваме за справедливост, компетентните органи да обърнат внимание. Да има повече контрол по пътищата, да няма дупки", настояват близките на пострадалите при тежкия инцидент.

"Искам справедливост!", каза майката на загиналото момиче, което близките й изпратиха в последния й път в буличнската рокля, в която трябваше да се омъжи.