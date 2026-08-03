Влекач с ремарке и микробус се удариха край Пловдив, пожарникари вадиха единия водач

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Откаран е в болница, чакат се резултатите от прегледите

Влекач с ремарке и микробус са се сблъскали в зоната на транспортния възел край Царацово до Пловдив, съобщават от полицията. Инцидентът е станал към 6 часа тази сутрин. Наложила се е намеса на авариен екип на Пожарната, за да бъде изваден водачът на буса. Мъжът е транспортиран в болница, очакват се резултатите от прегледите.

От МВР съветват водачите, които пътуват по "Голямоконарско шосе", по възможност да избират други маршрути. Полицейски патрули регулират трафика.