Един загинал и 25 ранени при катастрофи през изминалото денонощие

През изминалото денонощие в страната са станали 22 тежки катастрофи. Загинал е един човек, 25 души са ранени, съобщи МВР на сайта си.

В София са регистрирани 17 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

20-годишен шофьор загина при тежка катастрофа край Бургас миналата нощ. По първоначални данни водачът е изгубил контрол над автомобила, напуснал е пътното платно и се е блъснал в крайпътни дървета. Момчето е починало на място. От полицията са установили, че загиналият е бил неправоспособен водач.

От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали двама души, а от началото на годината 273. Ранените при пътни инциденти този месец са 51, а от началото на годината 4747. При сравнение с реалните данни за загиналите (236) през същия период на 2025 г. се отчитат 37 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.