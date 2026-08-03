Почина дългогодишният служител на МВР - Пловдив полк. Илия Тодоров

Работил е в системата на вътрешното ведомство от 1963-а до 1991 г.

Починал е дългогодишният служител на МВР - Пловдив полк. Илия Тодоров и погребението е днес, съобщават от полицията. Поклонението ще се състои от 10 ч. в обредната зала на централния траурен парк, а погребението - в 11 ч., на Драганови гробища.

Илия Петров Тодоров си е отишъл през миналата седмица на 84-годишна възраст. Той е дългогодишен заместник-началник на Окръжно управление на МВР - Пловдив по направление "Народна милиция" (1984 г. - 1991 г.). Роден е на 2 април 1942 г. в пловдивското село Чоба. Завършва Висша специална школа на МВР в Москва (1968 г. - 1971 г.) и Академия за ръководни кадри на МВР в руската столица (1980 г. - 1982 г.). В системата на вътрешното ведомство работи от 1963-а до 1991 г., когато се пенсионира.

На траурната церемония почитта си към покойника и съболезнования към опечаленото семейство ще поднесат близки, приятели, колеги и представители на политическото ръководство на МВР.