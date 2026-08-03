Експерти за убийството на Владимир Янков: Вероятно е изтезаван за достъп до криптовалута

Най-вероятно убитият бизнесмен Владимир Янков е бил изтезаван, за да получат извършителите достъп до криптовалутата му. Това смятат криминалистът Иван Савов и криптоспециалистът Любомир Тулев.

56-годишният бизнесмен загина при умишлен пожар на къщата му в Банкя преди седмица. Кражбата на криптовалута е основна версия на разследващите. Вече има заподозрени, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

Със сигурност е имало предварителна подготовка и извършителите са знаели какво правят. Версията за криптопортфейла на жертвата ми се струва най-правдоподобна. Със сигурност извършителите са се влели в неговото обкръжение. Той се е движел с охрана и точно тази вечер е бил без, което е плод на комбинация, спретната от някого. До няколко дни ще стане ясно какво се е случило, има достатъчно данни коментира Иван Савов пред Би Ти Ви.

Той допълни, че в димоотводите на къщата са намерени физически пари. Извършителите не са им обърнали внимание, или не са знаели, или не са имали време.

Любомир Тулев обясни какви са начините да се съхраняват криптовалути. Първият е във физическа флашка, която се отключва с ПИН код. Вторият е чрез софтуерен портфейл, който се достъпва чрез фраза между 12 и 24 символи. Третият е на криптоборса, за която е нужен достъп до акаунта, за да се изтеглят активите. В него се влиза с няколко степени на идентификация – освен потребителско име и парола, се изпраща пин код на телефона и на имейла. За тази информация трябва до достъп до телефон, имейл или човекът трябва да е пред теб.

Портфейлът е много добре защитена технология, всяка една трансакция е видима за блокчейн веригата. Но не може да се види кой на кого е изпраща, поясни Тулев.

Физическото изтегляне на криптоактивите също е сложно. Извличането става на борсите, конвертират се в евро или долар или друга валута, но след това трябва да се получат по лична сметка. В България обаче БНБ препоръча на българските търговски банки да не приемат трансакции с такива валути, така че трябва сметка в друга държава и да се вкарат в България, но на границата се изисква обосновка за над 10 хил. евро.

Има поне 2500 вида токени. Всеки може да държи криптовалута в различен актив. В момента те не са чак толкова популярни, колкото преди няколко години, защото те са много волативни от международната обстановка. Но за минути могат да се прехвърлят милиони, милиарди, което е лесна плячка.





56-годишният бизнесмен Владимир Янков бе открит мъртъв в дома си в Банкя след сигнал за пожар.

По случая се води разследване, а данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", показват, че палежът е бил умишлен.

Сигналът за огнената стихия е получен в 4,14 часа в понеделник в Оперативния център на Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". След като пожарникарите са влезли в къщата, са се натъкнали на обгорялото тяло на 56-годишния вносител на кафе.

Янков е свързан най-вече с дружеството "Загато" ООД. Притежава 50% от капитала му, а останалата половина са на дългогодишния му съдружник Петър Попов. Компанията внася и разпространява кафе, чай, шоколадови и млечни продукти за автомати, вендинг консумативи, резервни части и различни видове машини за напитки.