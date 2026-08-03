Даниел Вълчев: Няма да участвам на предстоящите президентски изброи

Няма да участвам на предстоящите президентски изброи. Това обяви пред БНТ проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски"

"Моето име се завъртя в какви ли не конфигурации, в какви ли не чудесии. Ползвам повода, че сте ме поканили, за да кажа, че аз действително мислех, някъде в началото на септември да кажа какво смятам да правя, но доколкото твърде много шум има в говоренето по тези въпроси, пък и ми се струва редно да кажа по-ясно какво смятам да правя. И съвсем ясно да кажа - в предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Нито като вицепрезидент, нито като председател на ЦИК, като никакъв няма да участвам. Благодаря за доверието, което много хора изразиха, няма да ги разочаровам", заяви той.

„Тези избори ще бъдат партийни. Няма поле за гражданска кандидатура. Твърде скоро бяха парламентарните избори и още има една обида у тези, които не се представиха добре. Те ще искат реванш. А Радев и проекта му ще направят всичко възможно да не допуснат такъв реванш", смята още той.

„Няма нищо по-естествено от това Илияна Йотова да се кандидатира. Тя е действащ вицепрезидент, с възможност за следващ мандат, тя видимо прави кампания. Естественият кандидат на г-н Радев е г-жа Йотова."

Проф. Вълчев определи като несериозни различните твърдения, че би бил кандидат на различни политически сили.

„За мен казваха, че съм кандидат и на Радев, и на Борисов, и на ДПС и т.н. То излезе някак си като в оня виц – в едно село имало само един българин, всички останали били цигани и му викали Бай Иван Циганина. Сега всички излязоха граждански кандидати. Изведнъж хора като мен излязоха партийни кандидати. Това е изключително смешно. Честно казано малко и тъжно."

Той коментира и слуховете, че Андрей Гюров ще се кандидатира за президент.

„Вие познавате ли друг човек, който всеки ден е сниман от цял екип – как се бръсне, как тича без капка пот? Колкото по-естествено той обяви своята кандидатура, толкова по-добре".

Вълчев благодари за подкрепата и доверието на всички, като не уточни дали е получавал конкретни оферти. "Благодаря на всички, които ме подкрепиха и изразиха доверие към мен, няма да ги разочаровам", каза той.

Според Даниел Вълчев пък фигурата на вицепрезидента е напълно излишна за българската действителност.

Преди месеци бившият министър на образованието беше заявил, че е готов да обмисли евентуалното си участие в избора за новата президентска двойка, като каза, че се вижда като граждански кандидат, издигнат от инициативен комитет.

Президентът Илияна Йотова обяви първа, че ще се кандидатира за държавен глава. Кандидатурата ми ще бъде издигната от Инициативен комитет, каза още тя.