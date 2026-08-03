Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада

За първи път от 44 години е взето решение да бъде спрян един от реакторите на АЕЦ „Пакш" в Унгария. Причината за това - критично ниското ниво на вода в река Дунав.

Един от реакторите на румънската АЕЦ „Черна вода" също е спрян, тъй като няма достатъчно възможност за охлаждане. В официално съобщение от АЕЦ „Козлодуй" посочват, че още през юли е създадена работна група, която следи за безопасността и надеждността на работата на ядрените мощности. Още при строежа на атомната централа е прокопан канал, който винаги да осигурява вода за охлаждането на реакторите. Затова тя е едно от най-безопасните съоръжения.

Нивото при Русе днес продължава да е най-ниското по целия български участък - минус 91 сантиметра, колкото беше и в неделя.

„Трябва да преминеш с една трета от максималното си натоварване, което означава и една трета от приходите, защото при нас се плаща на тон. Когато трябва да пътуваш с една трета от капацитета си, просто не можеш да покриеш разходите. Има два варианта - или, понеже в момента е сезонът на жътвата и търговците искат да изнесат зърното, да се коригират ставките, по които извършваме услугата, или просто да спрем да работим". Това обясни собственикът на корабна компания Деян Кирилов в сутрешния блок на Нова тв.

„За българо-румънския участък имаше проектирани два хидровъзела - Никопол - Турну Мъгуреле и Силистра - Кълъраш. Беше поставено началото на строителството. Румънците започнаха много активно и почти завършиха своята работа, но в България се появи идеята за изграждането на АЕЦ „Белене" и българската страна замрази изграждането на хидровъзела между Никопол и Турну Мъгуреле", разказва хидрологът и бивш директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав Георги Георгиев.

„Вторият хидровъзел беше между Силистра и Кълъраш. Ако те бяха изградени, това положение нямаше да съществува. Тогава обаче България взе правилното решение и удълбочи канала между остров Козлодуй и българския бряг. И сега Козлодуй дори при това ниско ниво няма опасност да спре. Има достатъчно количество вода, което навлиза за охлаждане на реакторите", уточни той.

„Дали ще бъдат изпълнени старите проекти, или ще се направят нови на по-къси разстояния – това е единственото решение. Години наред ще страдаме така, защото сме свидетели, че климатът в Европа вече е съвсем различен", допълни Георгиев.

Журналистът Владимир Митев, който живее в Румъния, обясни каква е ситуацията в страната след спирането на единия от реакторите на АЕЦ "Черна вода". По думите му властите вече предприемат действия, за да осигурят необходимото количество вода за охлаждането на централата.

„Говори се, че ако не бъдат взети необходимите мерки и не се осигурят по-големи количества вода, вторият блок на АЕЦ „Черна вода" може да функционира още само около четири дни. В неделя беше направен опит да бъде взривена скала, която да позволи на повече вода да достигне до ръкава на Дунав, откъдето централата черпи вода за охлаждане. Опитът не беше успешен, но днес тези действия ще продължат", каза Митев.

АЕЦ „Черна вода" осигурява около 20% от електроенергията на Румъния, поради което евентуално спиране и на втория реактор би поставило под сериозно напрежение енергийната система на страната. „Румъния разчита в голяма степен и на водноелектрически централи, но заради ниските нива на реките те също произвеждат по-малко електроенергия. В същото време има напрежение и в целия регион, след като и в Унгария беше спрян реактор", обясни журналистът.

Румънското правителство вече е обявило състояние на повишена готовност в енергийната система и призовава гражданите да ограничат потреблението на електроенергия в пиковите вечерни часове. Водят се разговори и с големите индустриални предприятия за намаляване на консумацията.

Засега не се обсъжда режим на тока, а страната вече компенсира недостига чрез внос на електроенергия, включително от Украйна.

„В Румъния има много възобновяеми енергийни източници, но няма достатъчно батерии за съхранение. Затова през деня страната изнася електроенергия, а вечер я внася обратно на по-високи цени. Все повече домакинства обаче инсталират батерии и се очаква това да помогне за балансирането на системата", посочи Митов.

Към момента няма индикации за непосредствен риск от прекъсване на електрозахранването, но ситуацията налага постоянни действия, координация със съседните държави и активно участие на регионалния енергиен пазар.