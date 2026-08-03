Мъртви делфини стоят с дни на плажа край Шабла

Мъртви делфини останаха с дни на брега на плажа в Шабла въпреки подадените сигнали до институциите.

Сред неприятно изненаданите от гледката е и румънско семейство, дошло на почивка с малко дете. Мъжът разказва, че веднага е подал сигнал на телефон 112, но по думите му никой не е реагирал. Той поставя под въпрос дали ще се върне отново на море тук.

„Видяхме мъртвите делфини на плажа и никой не ги прибира. Звъннахме, за да подадем сигнал още вчера. Казаха ни, че знаят за тях и някой ще дойде да ги вземе, но те все още стоят тук", разказва Михай пред Нова тв.

Последвала е и проверка от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна.

„Делфинът в никакъв случай не трябва се пипа и да се мести. Наш експерт е обходил цялата ивица на община Шабла, при което са установени общо четири мъртви делфина. Освен двата на плажа в Шабла са намерени още две тела, които са в силно разложено състояние. Едното е почти мумифицирано. Обяснението е, че предходния ден морето е било доста бурно и телата са били изхвърлени на брега. На тях вече са снети биометричните данни, описани са, установено е, че са в напреднала фаза на разлагане и няма следи от човешка намеса, която да е довела до смъртта им. Оттук нататък общината ще предприеме действия по премахването им и обезвреждането им съгласно ветеринарномедицинските изисквания", коментира Санял Кръстева от РИОСВ-Варна.

От началото на лятото сигналите за изхвърлени на брега делфини по българското Черноморие се увеличават, а туристите очакват бърза реакция, за да не остават подобни гледки на плажа.