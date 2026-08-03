Обявиха конкурс за паметник на Милчо Левиев в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Големият музикант трябва да бъде изобразен на роял, монументът ще бъде до Дома на културата

Сдружение "Милчо Левиев" и музикалното училище "Добрин Петков" в Пловдив обявиха конкурс за проект на паметник на изтъкнатия джазмен Милчо Левиев. Решението за поставянето на монумент на големия музикант до Дома на културата беше взето от Общинския съвет в началото на годината.

Милчо Левиев трябва да бъде изобразен на роял, като не се изисква стилова реалистичност, нито музикалният инструмент да бъде показан цялостно, но образът трябва да отразява характерните особености на композитора. Бонус би било създаването на усещане за музикалност, джаз и движение, както и преливането на музикалния израз към визуалното изкуство.

Участниците трябва да представят и изчисления колко би струвало изработването на паметника, като таванът е 50 000 евро. Класираните на първите места проекти ще получат награди, съответно 1300, 900 и 500 евро.

Заявления се приемат до 31 октомври в музикалното училище.