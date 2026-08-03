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Софийската митрополия: Патриарх Даниил не е прекъсвал литургията в неделя, призова хората за тишина пред чудотворната икона

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Патриарх Даниил носи иконата в храма.

Патриарх Даниил не е прекъсвал светата Литургия в храм "Св. Неделя", съобщават от Софийската митрополия. Негово Светейшество само е призовал за тишина хората, които се бяха струпали в храма заради чудотворната Хавайска икона на Божията майка и всеки е искал да се докосне до нея. 

В неделя сайтове като Християнство.бг, близки до скандалния архимандрит Никанор разпространиха "информацията", че миряните са освирквали руския посланик Елеонора Митрофанова, което станало причина патриархът да прекъсне литургията. От съобщението на митрополията и от репортаж на БТА става ясно, че това не е вярно.  

България посрещна Хавайската икона на Божията майка на 31 юли. 

Ето цялото съобщение на митрополията: 

По време на утринното богослужение, което предхожда светата Литургия, Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил на два пъти призова православните християни в храма към тишина и ред, поради струпване на множество хора към чудотворната мироточива Хавайска икона на Божията Майка и създали се шум след донасянето и в храма и поставянето и за поклонение. След това богослужението продължи с голямо благоговение и молитвеност.

Нека по молитвите и майчинската любов на Св. Богородица Господ да разпръсне всяка неправда и Христовия мир да умиротвори душите ни.

Патриарх Даниил носи иконата в храма.

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