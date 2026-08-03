Ситуацията с корабоплаването по река Дунав у нас е без аналог през последните десетилетия

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Към днешна дата хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена вследствие на трайно ниските водни нива. Към 3 август водното ниво при водомерен пост Русе е минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24 часа.

Това съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав".

За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, заседнали във фарватера или нови такива извън корабоплавателния път. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на река Дунав.

Остава тенденцията за относително задържане на нивата, като отчетените изменения са в рамките на понижение от 1–2 см. Водните нива продължават да бъдат значително под Ниското корабоплавателно и регулационно ниво (НКРН), определено от Дунавската комисия, което затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци.

Директорът на дирекция „Речен надзор – Русе" към Изпълнителната агенция „Морска администрация" Иван Жеков определи ситуацията за корабоплаването като форсмажорна и без аналог през последните десетилетия.

През миналата седмица пътнически кораб заседна край Видин, а впоследствие бе извършена евакуация на пътниците и подготовка за освобождаването на плавателния съд, припомня БТА.

Маловодието разкри и ценни археологически находки. Край русенското село Ряхово, след отдръпването на водите на Дунав, бяха открити древни останки от мамут, по чието изваждане и транспортиране работиха специалисти от Регионалния исторически музей в Русе.