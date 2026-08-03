Наталия Ефремова: Не виждам проблеми в текстовете от държавния бюджет

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че не вижда основания за притеснение около разпоредбите в Закона за държавния бюджет, които засягат минималната работна заплата и трудовия стаж.
Коментарът ѝ идва на фона на внесените жалби в Конституционния съд от ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната", както и заявеното намерение на омбудсмана също да сезира съда.
Ефремова говори пред журналисти в Симитли, където участва в отбелязването на 15-годишнината от създаването на Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни хора с физически увреждания и за лица с деменция.
По думите ѝ всеки, който има правомощието, може да сезира Конституционния съд (КС). Аз лично не виждам проблеми в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че КС, в рамките на своите правомощия, ще отсъди по най-правилния начин и съответно новите текстове ще могат да бъдат приложени, посочи министърът в отговор на журналистически въпрос. Ефремова добави, че тяхното изпълнение започва още от днешния ден. Тя посочи, че най-трудно ѝ е било да устои на замразяването на някои от социалните разходи, но вярва, че следващата година ще има повече възможности, за да се повишат доходите на хората.
Нямам притеснение за стабилността на Държавното обществено осигуряване, има трансфери, отговори още тя на въпрос за стабилността на държавното осигуряване. От държавния бюджет има трансфери – и това е решение отпреди години, за да поддържаме сравнително ниски нива на осигурителните вноски, обясни Ефремова. С паралелни мерки, които повишават приходите, ще се опитаме да поддържаме доверие в системата и в стабилността ѝ, добави тя.
По думите ѝ очакванията са за допълнителен приход от около 130 млн. евро до края на годината от повишаването на минималните и максималните осигурителни прагове, което за следващата година означава по-голям ресурс.