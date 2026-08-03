Наталия Ефремова: Не виждам проблеми в текстовете от държавния бюджет

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че не вижда основания за притеснение около разпоредбите в Закона за държавния бюджет, които засягат минималната работна заплата и трудовия стаж.

Коментарът ѝ идва на фона на внесените жалби в Конституционния съд от ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната", както и заявеното намерение на омбудсмана също да сезира съда.

Ефремова говори пред журналисти в Симитли, където участва в отбелязването на 15-годишнината от създаването на Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни хора с физически увреждания и за лица с деменция.

По думите ѝ всеки, който има правомощието, може да сезира Конституционния съд (КС). Аз лично не виждам проблеми в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че КС, в рамките на своите правомощия, ще отсъди по най-правилния начин и съответно новите текстове ще могат да бъдат приложени, посочи министърът в отговор на журналистически въпрос. Ефремова добави, че тяхното изпълнение започва още от днешния ден. Тя посочи, че най-трудно ѝ е било да устои на замразяването на някои от социалните разходи, но вярва, че следващата година ще има повече възможности, за да се повишат доходите на хората.

Наталия Ефремова бе в Симитли, където участва в отбелязването на 15-годишнината от създаването на Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни хора с физически увреждания и за лица с деменция.

Нямам притеснение за стабилността на Държавното обществено осигуряване, има трансфери, отговори още тя на въпрос за стабилността на държавното осигуряване. От държавния бюджет има трансфери – и това е решение отпреди години, за да поддържаме сравнително ниски нива на осигурителните вноски, обясни Ефремова. С паралелни мерки, които повишават приходите, ще се опитаме да поддържаме доверие в системата и в стабилността ѝ, добави тя.

По думите ѝ очакванията са за допълнителен приход от около 130 млн. евро до края на годината от повишаването на минималните и максималните осигурителни прагове, което за следващата година означава по-голям ресурс.