20 електробуса купува община Пловдив, пусна поръчка

Прогнозната стойност е близо 10 млн. евро, оферти се приемат до 2 септември

Обществена поръчка за закупуване на 20 електробуса, които да обслужват само две линии - 103 и 104, пусна пловдивската градска управа, информира пресцентърът й. Това става на фона на протестите в местния парламент от страна на инициативен комитет, който настоява целият транспорт да се поеме от общинското дружество "Екобус". Според юристи това е практически невъзможно, тъй като са нужни 250 превозни средства, собствена сервизна база и 400 шофьори. А общинското дружество разполага само с гол терен.

Отделно има току-що сключен нов 10-годишен договор с консорциум за обслужване на 29-те линии.

Новата поръчка за електробуси е минала през предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки и е изпратена за публикуване.

Предметът й е доставка на 20 броя нови електрически автобуси и специализирано оборудване към тях, в това число доставка и монтаж на 20 броя зарядни станции.

"Това е важна крачка към обновяването на градския транспорт в Пловдив. Новите 20 електробуса ще обслужват линии 103 и 104, гласувани от Общинския съвет, и ще бъдат предоставени на общинското дружество „Екобус Пловдив". Те са част от по-голям проект, който включва зарядна инфраструктура, надграждане на Центъра за управление на трафика и подобряване на системите за контрол и информация", коментира кметът Костадин Димитров.

Той отново повтори, че проблемите, трупани близо 20 години, не могат да бъдат решени изведнъж. "Но работим последователно и вече има конкретни резултати. Целта ни е ясна – по-редовен, по-удобен и по-екологичен транспорт за пловдивчани", заяви той.

Прогнозната стойност на поръчката е 9 847 024,03 евро без включен ДДС.

Срокът за подаване на оферти е 2 септември т.г.