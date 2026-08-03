Трети ден продължава издирването на потънал в язовир"Доспат" мъж с джет

Трети ден продължава издирването на 38-годишния мъж, който изчезна във водите на язовир „Доспат" край Сърница след инцидент с джет.

На място и днес работят специализиран водолазен екип от Пловдив, служители на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Велинград, както и служители на полицейския участък в Сърница. Екипите извършват претърсване на района, където по първоначални данни мъжът е паднал във водите на язовира.

Към момента издирвателните действия не са дали резултат и мъжът все още не е открит, ссъобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Той подчерта, че е затруднено намирането, тъй като това е високопланински язовир, водата е с ниска температура, видимостта на 1-2 метра надолу е почти нулева и много често се сменя времето - редуват се валежи със силен вятър. Има подводни течения и дълбочината, според водолазите, не е малка, между 7 и 10 метра.

Сигналът за инцидента бе подаден в петък вечерта. По първоначални данни 38-годишният мъж, който е бил турист в района, е управлявал джет в един от заливите на язовир „Доспат", когато е паднал във водата и не е изплувал.

Още същата вечер към мястото са насочени екипи на полицията и пожарната, а от следващата сутрин в издирването се включва и специализиран леководолазен екип от Пловдив. Въпреки продължилото и днес претърсване на района, мъжът все още не е открит.