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Верижна катастрофа затруднява движението по пътя София – Варна

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Катастрофа с участието на три леки автомобила блокира частично движението по главния път София - Варна в района на великотърновското село Малки чифлик.

Пътното произшествие е станало днес около 11:00 часа. По първоначални данни, вследствие на сблъсъка между трите превозни средства, една от колите се е обърнала по таван на пътното платно. Причините за катастрофата все още се изясняват от органите на реда, съобщава NOVA. 

На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Няма данни за сериозно пострадали. Движението се извършва поетапно в едното платно и се регулира на място от служители на „Пътна полиция". Призовават се всички водачи, преминаващи по участъка, да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват стриктно указанията на полицаите на място.

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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