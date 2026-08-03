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73-годишен е в тежко състояние след удар на пътя Пловдив - Войводиново

24 часа Пловдив онлайн

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Линейка

Джип навлязъл в насрещното и се блъснал в камион

Възрастен мъж е ранен тежко при катастрофа в неделя на пътя между Пловдив и Войводиново, съобщават от полицията. Сигналът е получен около 15,30 ч. и гласи, че при извършване на маневра джип „Тойота" навлязъл частично в лентата за насрещно движение и се сблъскал с товарен автомобил „Мерцедес", чийто 73-годишен водач е настанен в болница. Пробата с дрегер на мъжа е отрицателна. Няма данни за употреба на алкохол и наркотични вещества и от страна на 22-годишния младеж, управлявал джипа. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".

Три часа по-рано различни наранявания и контузии по тялото е получил и друг участник в пътно произшествие. То настъпило край бензиностанция в село Стряма, където лек автомобил „Хонда", управляван от 36-годишна жена, отнел предимството и ударил мотоциклет „Ямаха". Под лекарско наблюдение е настанен мотористът, на същата възраст. Тестовете за употреба на алкохол на двамата са отрицателни. В РУ-Раковски се води досъдебно производство.

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