Парламентът с поръчка за кафе, чай и пакетирани храни на депутатите за над 103 000 евро

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Включени са девет вида кафе, четири вида чай и четири вида шоколадови бонбони

Народното събрание търси доставчик на напитки и пакетирани храни за служебните офиси на депутатите, показва обществена поръчка, публикувана от парламентарната администрация.

За следващите две години са предвидени малко над 86 000 евро без ДДС, а с начисления данък стойността на договора надхвърля 103 000 евро. Кандидатите могат да подават оферти до 4 септември. При предходната аналогична процедура, проведена в края на 2023 г., договорът е бил на стойност близо 82 000 евро без ДДС.

Техническата спецификация предвижда разнообразие от топли напитки. За нуждите на парламента са включени девет вида кафе – кафе на зърна от 100% „Арабика" или смес с „Робуста", два вида кафе на капсули, безкофеиново кафе на прах, три вида инстантно кафе и разтворимо кафе.

Избраният изпълнител ще трябва да предостави за безвъзмездно ползване до 10 кафе машини, като точният им брой ще бъде уточнен допълнително. При повреда на машина тя трябва да бъде заменена в срок до 24 часа.

Поръчката включва и четири вида чай – черен, зелен, билков и плодов, както и капучино, мед, захар, прясно мляко, сокове и безалкохолни напитки.

За двугодишния период са заложени доставки на 39 000 пакетчета бяла захар и 62 000 пакетчета кафява захар. Изискването към прясното мляко е то да бъде с масленост между 3 и 3,6% и без добавени растителни мазнини.

В обществената поръчка са включени и безалкохолни напитки и пакетирани храни. Предвижда се доставката на най-малко 4000 бутилки газирани безалкохолни напитки, както и сокове с вкусове портокал, ябълка, кайсия и касис.

Сред хранителните продукти са включени и четири вида шоколадови бонбони, като прогнозното количество е 1400 кутии, както и ядки – бадеми, лешници и кашу.

Всички доставки са предназначени за служебните офиси в Народното събрание и ще се извършват в рамките на двугодишния договор.