Задържаха стоки за над 2 млн. долара при разследване на Европрокуратурата

Агенция „Митници", съвместно с офиса на Европейската прокуратура (EPPO) в България, в края на месец юли проведе действия по разследване, при които са задържани 12 контейнера със стоки за над 2 милиона долара. Задържани са над 3 800 броя технически литиево-йонни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 килограма, съобщават от пресцентъра агенция "Митници".

Операцията е проведена в района на пристанищата в Бургас и Варна от екипи от разследващи митнически инспектори, определени от Министъра на финансите за разследващи органи по дела на Европейската прокуратура, и митнически органи от Централно митническо управление и териториалните дирекции Митница Бургас и Митница Варна.

Работата е част от водено разследване от Европейската прокуратура в Република Румъния за възможна измама с евросредства по два проекта за производство на литиево-йонни батерии и преработване на метални модулни конструкции на стойност около 10 милиона евро, съфинансирани от Европейския съюз.

При действията си разследващите митнически органи са установили, че стоките следва да бъдат задържани, тъй като имат отношение към водено в Румъния разследване, както и за да бъде предотвратен опит да бъдат пренасочени и изнесени от страната.