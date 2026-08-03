Водач с 2 промила пробва да избяга от полицията край Първомай

Осъждан е и преди

Пиян водач е задържан след опит да избяга от полицията, съобщават от МВР. Около 22 ч. петък в село Православен край Първомай автопатрул подал звукова и светлинна сигнализация за спиране на лек автомобил „Фолксваген". Вместо да изпълни полицейското разпореждане обаче, мъжът зад волана продължил по пътя си. След кратко преследване колата била спряна принудително в съседна улица, а проверката установила, че 55-годишният шофьор е под въздействие на над 2 промила алкохол. Допълнителна справка показала, че извършителят е с криминалистични регистрации и осъждан. В рамките на образуваното бързо производство той е задържан за едно денонощие, а собственото му моторно превозно средство - иззето.

Междувременно в неделя, след предизвикана катастрофа в нетрезво състояние, в полицейския арест попаднала и 44-годишна жена. Към 9.40 ч. в зоната на мостово съоръжение между селата Калековец и Стряма, шофьорката не спазила дистанция с управлявания лек автомобил „Мини Купър" и ударила отзад лек автомобил „Тесла" с 55-годишен водач. При отработване на произшествието с материални щети полицаи от РУ-Труд изпробвали двамата участници с дрегер и апаратът отчел над 1,7 промила в кръвта на жената. Срещу нея също е образувано бързо производство.