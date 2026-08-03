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Водач с 2 промила пробва да избяга от полицията край Първомай

24 часа Пловдив онлайн

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Дрегер за наличие на алкохол

Осъждан е и преди

Пиян водач е задържан след опит да избяга от полицията, съобщават от МВР. Около 22 ч. петък в село Православен край Първомай автопатрул подал звукова и светлинна сигнализация за спиране на лек автомобил „Фолксваген". Вместо да изпълни полицейското разпореждане обаче, мъжът зад волана продължил по пътя си. След кратко преследване колата била спряна принудително в съседна улица, а проверката установила, че 55-годишният шофьор е под въздействие на над 2 промила алкохол. Допълнителна справка показала, че извършителят е с криминалистични регистрации и осъждан. В рамките на образуваното бързо производство той е задържан за едно денонощие, а собственото му моторно превозно средство - иззето.

Междувременно в неделя, след предизвикана катастрофа в нетрезво състояние, в полицейския арест попаднала и 44-годишна жена. Към 9.40 ч. в зоната на мостово съоръжение между селата Калековец и Стряма, шофьорката не спазила дистанция с управлявания лек автомобил „Мини Купър" и ударила отзад лек автомобил „Тесла" с 55-годишен водач. При отработване на произшествието с материални щети полицаи от РУ-Труд изпробвали двамата участници с дрегер и апаратът отчел над 1,7 промила в кръвта на жената. Срещу нея също е образувано бързо производство.

Дрегер за наличие на алкохол
Дрегер за наличие на алкохол
Дрегер за наличие на алкохол
Дрегер за наличие на алкохол
Дрегер за наличие на алкохол
Дрегер за наличие на алкохол

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