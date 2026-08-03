Пилотното издание на практикантската програма Postbank Inside за ученици надгражда стажантската програма Game Changer 2026

Postbank разширява своята екосистема за подкрепа и развитие на млади таланти с новата практикантска програма Postbank Inside за ученици, която надгражда утвърдената стажантска програма Game Changer 2026 и създава допълнителни възможности за обучение, работа по реални казуси и професионална реализация

Заедно двете инициативи създават естествена възможност за развитие на младите хора от първия практически опит до старта на кариерен път. С Postbank Inside ученици от 11. и 12. клас правят своите първи професионални стъпки в една от водещите финансови институции в страната и международно сертифициран Топ работодател. Програмата се провежда през лятото с гъвкава продължителност и хибриден формат, като участниците работят с опитни ментори по практически задачи в различни екипи и направления на банката. Освен придобиването на ценен практически опит, те ще изградят първите си професионални контакти, ще се запознаят с различни кариерни възможности и ще участват в обучения, срещи с експерти и инициативи, които ще им дадат реална представа за работата в съвременна финансова институция.

В рамките на Postbank Inside учениците могат да се включат в работата на ключови направления, сред които информационни технологии, дигитално банкиране, маркетинг и комуникации, човешки ресурси, финанси, управление на риска, банкови операции и други. След успешно завършване на програмата всеки участник ще получи сертификат, удостоверяващ успешно преминаване на програмата и придобитите знания и умения. Новата практикантска програма дава шанс на учениците да се срещнат с професионалната среда още преди да изберат своя университет и бъдеща кариера, превръщайки първия досег с бизнеса в реално преживяване, а не просто в представа за бъдещата професия.

Наред с Postbank Inside финансовата институция провежда и тазгодишното издание на своята стажантска програма Game Changer 2026, изградена около идеята, че „когато талантът срещне възможност, играта се променя“. През годините стажантската програма на Postbank се утвърди като една от най-разпознаваемите програми с иновативни подходи (Reverse Mentoring, AI Assistants и др.) за привличане и развитие на млади таланти.

И тази година стажантската програма дава възможност на студентите да бъдат част от реалната работа на банката, да се включват в значими проекти и да развиват знанията и уменията си в партньорство с доказани професионалисти. Ето защо за част от талантливите млади хора в програмата стажът се превръща в естествено начало и силен старт на успешна кариера в Postbank.

Postbank Inside и Game Changer 2026 са част от дългосрочната стратегия на банката за развитие на младите таланти и инвестиция в хората, които ще бъдат двигател на утрешния ден. Двете програми изграждат естествена връзка между училището, университета и професионалната реализация, като дават шанс на младите хора да откриват своя потенциал, да развиват уменията си и да трупат ценен практически опит още в началото на своя професионален път. Чрез Postbank Inside и Game Changer 2026 банката продължава да изгражда среда, в която бъдещите професионалисти могат да учат, да се развиват и уверено да направят първите си стъпки в кариерата.